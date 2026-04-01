Abren un nuevo proceso a Bermúdez

Ciudad de México.- Un juez de Control de Villahermosa, Tabasco, dictó prisión preventiva a Hernán Bermúdez Requena, "El Abuelo" o "Comandante H", presunto líder de La Barredora, por el delito de desaparición forzada de personas que la Fiscalía General del Estado de Tabasco le imputó este martes.

El exsecretario de Seguridad Pública de la entidad compareció por videoconferencia desde el penal de El Altiplano, donde está preso desde septiembre del año pasado, en audiencia sobre un nuevo proceso penal en su contra.

Durante la diligencia, el juez de Control le ratificó la prisión preventiva y concedió a la defensa del exmando policiaco la ampliación del plazo constitucional para resolver su situación jurídica.

Por lo que será el 4 de abril cuando el juez de la causa determine si vincula a proceso a Bermúdez Requena por el delito de desaparición forzada de personas.

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Así lo informó la fiscalía en un comunicado tras la audiencia de formulación de imputación, en la que el fiscal del Ministerio Público presentó los datos de prueba pertinentes ante el juez de Control.

Señaló que el equipo de defensa del imputado solicitó la ampliación del término constitucional para que sea resuelta su situación jurídica, por lo que el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva. El detenido permanecerá en el centro de reinserción social en espera de la continuación de la audiencia, el 4 de abril.