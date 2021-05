Abrieron a Grupo México Áreas Protegidas y hasta el refugio de la Monarca

Los gobiernos de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), Vicente Fox Quesada (2000-2006), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) otorgaron concesiones en Áreas Naturales Protegidas, también catalogadas como Patrimonio Mundial de la Humanidad, a Grupo México, responsable del derrame de tóxicos en ríos de Sonora, de acuerdo con datos de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía. No obstante, ninguna está en operación, según muestra el Portafolio de Proyectos Mineros de 2020.

Los gobiernos de Fox y Calderón otorgaron concesiones ubicadas en la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, cuya migración desde Canadá y Estados Unidos se ha reducido porque la crisis climática ha limitado sus procesos de reproducción. En tanto, en 1997, 2006, 2009, 2012 y 2017, en los sexenios de Zedillo, Calderón y Peña Nieto, se dieron otras concesiones mineras que abarcan Valle de los Cirios y la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno, en Baja California.

"El impacto potencial por la otorgación de las concesiones en la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca viola acuerdos internacionales de México con Estados Unidos y Canadá para la conservación de las mariposas. Además es ilegal e insensato estar en el núcleo de la ANP —en el ejido El Rosario—, y no sólo en la zona de amortiguamiento. Esto se agrava al ser Grupo México que tiene antecedentes de impunidad ambiental y no respeto a los derechos humanos", dijo Sol Pérez Jiménez, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM que ha documentado la operación de la minera desde el Porfiriato a la fecha.

"Aunque la mina Angangueo [entre Michoacán y Estado de México] no está operando oficialmente, está en el proceso de desarrollo con construcción de obras y hay incertidumbre sobre si hubo cambio de suelo forestal", observó sobre la empresa del segundo empresario más rico del país, Germán Larrea.

LAS OTRAS CONCESIONES

En Baja California, Grupo México tiene 11 concesiones a lo largo de las Áreas Naturales Protegidas Valle de los Cirios en Ensenada y la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno (Patrimonio Mundial) en Mulegé adjudicadas de 1997 a 2017 y concentradas en ejidos. Hasta el momento no están operando. Desde 2019 el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en un mitin: "No a la mina, porque tenemos que buscar el paraíso, no destruirlo".

"El proyecto El Arco está en la frontera entre Baja California Norte y Baja California Sur. Pertenece a Mexicana del Arco, subsidiaria de Grupo México", detalló la investigadora de la UNAM Sol Pérez. "Plantea que sea en una minería a cielo abierto con un tajo muy grande y en una zona con alto déficit hídrico. Se ubica cerca del acuífero Llano del Barrendo, en el cual la Conagua prohibe la extracción de agua. Pero la Ley Minera plantea que tienen un uso prioritario de los recursos".

Desde 2015, la Red Mexicana de Afectadxs por la Minería (REMA) pidió a la Semarnat no darle permiso de exploración y explotación. "La mina ´El Arco´ nunca debe ver luz y las autoridades deben impedir a Grupo México seguir con sus actividades de exploración en la zona, como en cualquier otra parte del país debido a su falta de ética y de responsabilidad social y ambiental", planteó la organización.

PROHIBICIÓN ESTANCADA EN SENADO

La semana pasada que concluyó el periodo legislativo, representantes de organizaciones y academia protestaron afuera del Senado de la República para exigir a los legisladores que aprobaran la reforma que prohibe actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales en cualquiera de las 182 Áreas Naturales Protegidas del país, la cual ya fue aprobada en la Cámara de Diputados desde el 3 de marzo.

"Hasta ahora la minería no está prohibida en una Área Natural Protegida, y por lo tanto cualquier proyecto minero debe ser evaluado a la luz de la normatividad vigente, lo que implica el decreto de la creación de la ANP y su Programa de Manejo, donde se le imponen restricciones a cierto tipo de actividades", planteó Luis Fueyo McDonald, extitular de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) de 2010 a 2015.

"Parece que hay consenso para que proceda el cambio en la Ley, aunque los mineros estén altamente activos para evitarlo. Pero seguiremos batallando con las operaciones mineras dadas con anterioridad por el principio de no retroactividad", agregó Fueyo. "Pero no sólo las operaciones nuevas, sino también las pasadas deberían ajustar sus actividades no sólo a la luz de las autorizaciones y su MIA, sino porque estamos en otros tiempos donde debe emprenderse el desarrollo sustentable".

La propuesta de prohibición, respaldada hasta el cierre de esta edición con más de 40 mil firmas ciudadanas, plantea reformar el artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) para prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos y/o minerales en el núcleo y márgenes de las Áreas Naturales Protegidas, claves para la conservación de cientos de especies en riesgo y para la provisión de servicios ecosistémicos y regulación hidrológica, climática y del suelo.

"Las áreas protegidas tienen al enemigo en casa, pues las leyes vigentes permiten que se instalen minas dentro de ellas", dice la petición que explica cómo la pandemia por la COVID-19 es una muestra de la necesidad de garantizar refugios naturales para los animales silvestres. "Las minas destruyen de manera irreparable el sitio en el que se establecen, impulsan la deforestación, contaminan los suelos y las fuentes de agua y fomentan la creación de caminos que sirven al tráfico de fauna y a la propagación de especies nocivas".

Además, catalogadas en 11 por ciento del territorio nacional, son entornos naturales fundamentales para la cultura y la identidad de los pueblos originarios que las habitan, y proporcionan un campo propicio para la investigación científica enfocada en la regulación ambiental.

Sin embargo, por la ausencia de una prohibición y dado que la minería es una actividad preferente, según la Ley Minera de 1992, hay 73 proyectos mineros y 259 concesiones mineras en 2.89 hectáreas de Áreas Naturales Protegidas otorgadas por la Secretaría de Economía. De los 73 proyectos mineros vigentes en las ANP federal, estatal, municipal y sitios ramsar, en 27 se extrae oro y 24 plata, documenta la organización CartoCrítica.

Algunas de estas zonas son reconocidas de Patrimonio Mundial y sitios emblemáticos como el primer Parque Nacional Los Mármoles, la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca y la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda de Guanajuato.