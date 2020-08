Absurdo, consultar sobre juicio a expresidentes: Damián Zepeda

El senador panista Damián Zepeda Vidales dijo que la idea de una consulta para llevar a juicio a expresidentes ,"en términos jurídicos es un absurdo", y consideró que "no va a pasar".

En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador y las bancadas de Morena y PT en la Cámara de Diputados han expresado la posibilidad de que se reúnan firmas de ciudadanos que soliciten juicio, por hechos de corrupción, a expresidentes; 33% de legisladores de una de las Cámaras e, incluso, el jefe del Ejecutivo podrían proponerlo.

Entrevistado por EL UNIVERSAL, Zepeda Vidales apuntó: "Aquí nadie ni es defensor de oficio, ni nada, simplemente lo que es la ley y no hay que andar jugando con ello, el tema es un absurdo y no va a pasar".

"Hay una muestra de desprecio hacia la autonomía de la Fiscalía, pues cómo un tercero, que no es jefe de la Fiscalía, va a decidir si se investiga o no a alguien. Eso le toca a la fiscalía cien por ciento", expresó.

Señaló que no puede haber una consulta en la fecha de la elección. En eso no hay ninguna disputa, no tiene nada que decir la Corte, ya que "hicimos una reforma a la Constitución que dice que es el primer domingo de agosto de cada año, y tuvo como propósito evitar que se abusara y se quisiera contaminar la elección con politiquería".

"No va a haber consulta en la elección; sí puede haber consulta el primer domingo de agosto, lo dice la Constitución desde diciembre de 2019", refirió.

Zepeda Vidales señaló que "en términos políticos, la idea de la consulta es un distractor; el Presidente ha sido siempre muy hábil, en materia de comunicación política y sabe mucho lo que EL UNIVERSAL publica este jueves en primera plana, y claro que si se pregunta a la gente que si quiere enjuiciar a equis político va a decir que sí".

Agregó que López Obrador "lanza algo que sabe que no puede pasar, tratando de generar simpatía, pero cualquier persona de Estado sabe muy bien y debería de defender las instituciones y el Derecho". Las consultas populares, dijo, "claramente prohíben que se realicen con temas que violentan derechos humanos, las garantías de ellos".

Explicó que los artículos 16, 17, 18 y 21 de la Constitución señalan que los juicios se llevan ante un juez, la investigación la lleva el Ministerio Público y existen derechos.

Refirió que la Constitución habla de que los resultados de las consultas son vinculatorios para el Ejecutivo y el Legislativo, no para la Fiscalía, la cual si hay delito que perseguir, "actúa en consecuencia si no, no".

Manifestó que este absurdo lo lleva "el Presidente, que está jugando políticamente para distraer de los temas importantes que son que el país está en los primeros lugares, desgraciadamente, de mal manejo de la crisis sanitaria, pues tenemos más de 60 mil muertes, cientos de miles de contaminados por el coronavirus, y una crisis económica brutal, con una caída de 18%, como señala el Inegi, con una producción tan baja como hace diez años. Es lo que el jefe del Ejecutivo no quiere que hablemos y por eso trae toda esta distracción".