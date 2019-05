Abucheos a gobernadores son grillas y politiquerías: AMLO

Ante los abucheos en contra de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco; el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a sus seguidores a que se dejen de grillas y politiquerías y piensen en el interés de México.

Al presentar el programa del Bienestar y Mejoramiento Urbano en la Administración Portuaria de esta ciudad, los abucheos regresaron en contra del mandatario por lo que el presidente López Obrador tuvo que intervenir y expresó:

"Ya 'chole' con los gritos y con la falta de respeto a las autoridades. ¿Saben qué es eso? Es politiquería, eso es lo que llama en el viejo régimen la llamada grilla, vamos a hacer política distinto, tenemos que levantar la mira y pensar en el interés general: 'la patria es primero', para que nos vamos a estar peleando".

En su mensaje el Presidente destacó que su gobierno se convertirá en ejemplo mundial en lucha contra la corrupción, aunque a los "fifís" y conservadores no les guste.

"Si se acaba con la corrupción y los lujos no habrá necesidad de aumentar impuestos, ni de gasolinazos, ni de endeudar al país, y eso es lo que se está demostrando en México y va a ser ejemplo a nivel mundial aunque no les guste a los conservadores y a los 'fifis'", señaló.

Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro llamó a superar las diferencia, pues el cometiendo electoral ha quedado atrás. "Quienes quieren seguir confrontando al país les decimos que en Jalisco estamos en otra sintonía, aquí ganó el Presidente Andrés Manuel López Obrador y aquí ganó Enrique Alfaro como gobernador de Jalisco, así de sencillo, le duela a quien le duela", dijo.