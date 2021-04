Abuelas de 100 años reciben su vacuna

Lerma, Méx.- En el Estado de México, los abuelos y abuelas con más de 100 años han sido vacunados contra Covid-19. En los municipios donde continúa la jornada recibieron con júbilo la dosis de AstraZeneca o Pfizer.

Hermelinda Hernández Cruz, de 104 años, habitante de San Isidro Lerma, acudió a vacunarse. Tras recibir la primera dosis de Pfizer, ella y su hija Elena cantaron, lloraron y dieron gracias a Dios. La señora dijo: "Por fin voy a ver a mis cuatro hijos".

Elena Bautista Hernández acompañó a su mamá, aunque también se inmunizó, pues tiene más de 60 años.

En Lerma comenzó este 1 de abril la vacunación, proceso que va a durar tres días.

Hermelinda fue una de las 7 mil personas que recibieron la vacuna este jueves en las sedes de la explanada del mercado municipal y la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca.

En Ixtapaluca, Juanita, de 101 años, está lúcida y afirmó que la única manera de salir de la pandemia de Covid-19 es cuidándose entre todos. Ayer salió temprano de su casa ubicada en la unidad habitacional Cuatro Vientos para acudir a un centro de vacunación a que le aplicaran el biológico de AstraZeneca porque no quiere contagiarse. "No quiero que me toque, porque esto es real".