Abusan y matan a niña de 12 años en Coahuila

En Piedras Negras, Jean Aliyah, una niña de 12 años de edad de nacionalidad estadounidense, fue violada y degollada por Eulogio "N", pareja de su tía materna.

Según las primeras pesquisas el sujeto la sometió a la fuerza y abusó de ella sexualmente.

Luego, con una navaja o un cuchillo, le cortó un costado del cuello y le trozó la arteria carótida, lo que provocó que se desangrara y falleciera.

El homicida fue detenido tres horas después por un delito menor cuando iba llegando a Monclova, informó el fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara.

"Hace unos minutos fue cumplimentada la orden de aprehensión en contra de Eulogio 'N', girada por un juez penal de Piedras Negras y en este momento es trasladado a la ciudad de Saltillo donde será juzgado por el delito de feminicidio", destacó.

En conferencia de prensa virtual explicó que el detenido será recluido esta misma noche en el Centro Penitenciario del Estado, ubicado en Saltillo.

Lo enviaron a la capital porque, debido a las medidas sanitarias, que aplican no hay espacio en el penal de Piedras Negras.

Relató que el sujeto después de asesinar a la menor huyó, dio vueltas por varias partes y finalmente se dirigió al municipio de Frontera, que colinda con Monclova, donde tiene parientes.

Por su parte, los tres hermanos de la víctima, una niña de cuatro años y dos niños de 11 y 14, quienes también son norteamericanos y no hablan español, son asistidos por personal de la Procuraduría de los Niños Niñas y la Familia (Pronnif).

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), a cargo de Sonia Villarreal Pérez, informó que al atender un reporte de familiares, agentes de la Policía Municipal arribaron el jueves por la mañana a la vivienda, donde encontraron tirado el cuerpo de la menor de 12 años de edad.

Posteriormente policías de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron al Servicio Médico Forense (Semefo).

La FGE inició carpeta de investigación por el fallecimiento de la menor, mientras otros elementos iniciaban la búsqueda del sujeto.

El responsable, de acuerdo a las sentencias que fija el Código Penal del Estado, podría ser condenado a pasar 60 años por feminicidio y otros delitos graves que se le imputen.

Jean Aliyah radicaba en Estados Unidos pero, según las primeras pesquisas de autoridades, su madre se trajo a sus cuatro hijos a Coahuila porque se quedó sin empleo en Texas.

Al respecto la Procuraduría para Niños, Niñas y a Familia del Estado de Coahuila (Pronnif) reveló que la familia de la pequeña tenía apenas un mes de haber llegado a Piedras Negras procedente de Eagle Pass, Texas.

Dijo que no cuenta con antecedentes de la familia en la Subprocuraduría de la Región Norte I ni en la Procuraduría Municipal de Piedras Negras, porque radican ahí desde mayo pasado.

Ante estos hechos, apuntó, la Pronnif inició inmediatamente una investigación en el entorno familiar.

Lo que permitirá descartar (o detectar) algún riesgo por omisión de cuidados o vulneración de derechos de los tres hermanos de la víctima, de 14, 11 y cuatro años de edad.

Informó que la Procuraduría facilitará la asistencia de un traductor a los tres hermanos, todos de nacionalidad norteamericana.

Además, la Pronnif realiza las diligencias necesarias para garantizar de manera plena el respeto de los derechos humanos de los adolescentes y niños, víctimas indirectas de estos acontecimientos.

Lo poco que se sabe es que los niños, la madre y su nueva pareja, viven en una casa aparte de la familia materna donde ocurrió la tragedia.