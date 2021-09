Abusos sexuales de sacerdotes contra niños han disminuido: nuncio apostólico en México

SALTILLO, Coah., septiembre 5 (EL UNIVERSAL).- En la Iglesia Católica no se ha eliminado el delito de pederastia. En este momento se investiga a 273 sacerdotes acusados de abusos sexuales en contra de niños y menores de 18 años de edad, declaró el nuncio apostólico en México, Franco Coppola.

Refirió que hasta mayo pasado eran 271 los curas acusados y se sumaron dos denuncias más, por lo que la cifra aumentó a 273.

"Varios que guardaban dentro de su corazón ésta herida y no hablaban, se han abierto y han pedido justicia", subrayó.

Apuntó, empero, que la pederastia no es un fenómeno que se haya eliminado, pero se ha reducido mucho, pues son casos que se cometieron hace 10, 15 o 20 años.

"Independientemente de lo que ordenan las leyes civiles, en la Iglesia son delitos imprescriptibles, pues se persigue a los culpables toda la vida si es necesario".

Coppola afirmó que los responsables son abusadores seriales y pervertidos que ya perdieron su capacidad (mental). Señaló que ese tipo de ilícitos causa dimisión del status clerical, es decir que sean expulsados y dejen de pertenecer la Iglesia y a ser ministros de Dios.

"No es lo mismo que el religioso se enamore de una chica a que no controle sus instintos y abuse de un menor indefenso, por su jerarquía en el seminario", comentó.

Dejó claro que los clérigos que tienen un hijo también son despedidos porque primero son padres biológicos que curas.

En Coahuila, Coppola presidió el XXIII Encuentro Nacional de la Unión de Enfermos Misioneros "Sembradores de Esperanza" donde participaron unos 200 curas.

También ofició una misa concelebrada en la Catedral de Santiago con el obispo de Saltillo, monseñor Hilario González García, y el emérito Raúl Vera López.

En entrevista posterior opinó de varios temas entre ellos el fuerte impacto de la pandemia del Covid en la iglesia donde han muerto muchos sacerdotes, extraoficialmente se estima que unos 300, sin embargo no dio cifras.

"No las traigo", se excusó y mencionó, a manera de ejemplo, que la epidemia que a golpeado a la Iglesia en todo el mundo también afecta en México.

"Hay diócesis que han perdido a muchos más, como la de Puebla que han sido cerca de 50 los sacerdotes fallecidos", mencionó.

Confíen en la vacuna contra el Covid. El embajador del Vaticano en México afirmó que hay que inmunizarse contra el Covid-19 porque la vacuna es lo único que hay para protegernos en este momento y hay que confiar en ella.

Se refirió también a las familias que han perdido a sus seres queridos, "esto es una tragedia. A veces nos olvidamos de la realidad, nuestra vida es nada, tenemos que quererla y cuidarla, pero estamos en las manos de Dios, él decide", enfatizó.

Exhortó a la población a no creer a lo que dicen algunas personas en redes sociales de que el virus no existe, porque está en todo el mundo y sigue matando gente.