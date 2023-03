Académicos piden analizar el impacto de la nueva Ley de Ciencia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- Los investigadores David Romero Camarena y Brenda Valderrama impartieron el conversatorio "El impacto de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación en el futuro de los investigadores jóvenes", en el Instituto de Ciencias Física de la UNAM, Morelos, en el que analizaron las posibles repercusiones que tendrá la nueva Ley General de Ciencia en la investigación científica y en la generación de nuevos empleos para los investigadores recién egresados.

David Romero abrió la ponencia el conversatorio con la explicación de los alcances de la Nueva Ley de Ciencia, la cual denominó como un "hibrido entre una ley general, una ley de ciencia y tecnología y, encima de todo, le agregan la ley de centros públicos de investigación".

El investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM agregó que hay siete puntos en la ley que causan preocupación, y apuntó que es importante que las nuevas generaciones de investigadores analicen la ley y alcen la voz para tener un futuro digno.

"Creemos que estos puntos son adversos para el desarrollo del talento científico en el país; lo más preocupante y de eso partimos es que no hay un compromiso de inversión ni instrumentos de financiamiento o fomento, lo que reducirá la oferta laboral y causará precarización de los trabajos", señaló.

"Habrá una importante reducción de la oferta laboral, es claro que ahora la formación de investigadores de doctorado es mucho mayor que las oportunidades de empleo, sin un compromiso de financiamiento como el que hubo a finales del siglo XX, como fue el caso de incluir a nuevos investigadores a universidades estatales, será difícil que haya plazas, habrá pocas posibilidades de desarrollo profesional", enfatizo.

Otro de los puntos que resaltó el investigador fue la posibilidad de que la investigación científica se vuelva rígida y sesgada, debido a que se fortalecerán los proyectos gubernamentales a costa de las ciencias básicas. "Creemos que las agendas de investigación estarán muy canalizadas y será decidida por la junta de gobierno de Conacyt", expresó.

Otra de las preocupaciones que apuntó David Romero es la discriminación de estudiantes y académicos a universidades privadas, ya no tendrán acceso a financiamiento de proyectos, lo que violaría sus Derechos Humanos y es materia de litigio. Otro punto es una posible crisis en el Sistema Nacional de Investigadores, ya que hay una creciente incertidumbre por los frecuentes cambios en la normatividad del sistema.

Por su parte, la doctora Brenda Valderrama instó a los jóvenes estudiantes a conocer la nueva ley e informarse de manera responsable, además de poner sobre la mesa que es tarea de las nuevas generaciones abrir mesas de diálogo en torno a esta nueva ley para cuestionarla.

"La apatía viene del desconocimiento, por eso estamos aquí, informándonos y dialogando; no importa que se molesten ciertos personajes, es para ustedes que hacemos estos esfuerzos, construyan alternativas, hagan encuestas, hagan ensayos, participen, creen nuevas redes", enfatizó.