Acarreo no busca llenar el Zócalo, sino el ego de AMLO: PAN y MC

Senadores del PAN y Movimiento Ciudadano consideraron que la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador será histórica por el acarreo que realizarán con recursos públicos federales, estatales y municipales, además de que la meta no es llenar el Zócalo sino el ego del titular del Ejecutivo Federal.

El senador por Movimiento Ciudadano, Juan Manuel Zepeda, dijo a EL UNIVERSAL que "se está reeditando el México de los 70 con Luis Echeverría, con José López Portillo, que convocaban al pueblo a manifestaciones multitudinarias en el Zócalo. El acarreo es una práctica de todos los gobiernos en el poder en el país".

Sin embargo, indicó que se deben cuidar que los recursos públicos no se desvíen y recordó que ya está documentado que han ofrecido dinero, viáticos, transporte y hospedaje para asistir a la marcha presidencial desde diversos estados.

"Lo que vamos a ver es la capacitación del gobierno federal, estatales, municipales, utilizando recursos públicos para llenar no el Zócalo, sino el ego del presidente de la República que está acostumbrado a esos eventos y manifestaciones, pero hoy con recursos y un amplio poder incuestionable, no será la excepción".

Comentó que en un sistema hiperpresidencialista y vertical como el que vive México en estos tiempos, no es sorpresa que el próximo domingo y días previos se organice esta concentración desde el último rincón del país, lo cual es explicable siendo gobierno Morena y en donde manejan cientos de miles de millones de pesos en programas sociales con millones de beneficiarios.

Sumado a ello, dijo, que Morena tiene 22 gobiernos estatales que manejan recursos y que tiene un gran número de legisladores federales, locales y alcaldes, lo que les da una gran capacidad de movilización.

Damián Zepeda, senador del PAN, consideró la marcha del presidente es una contradicción histórica para su movimiento porque su gobierno se está auto organizando una marcha para auto apoyarse lo que demuestra una gran necesidad de satisfacer el ego de López Obrador.

Es evidente que el Presidente está lastimado por la marcha ciudadana y también muestra el abandono de su lucha histórica en la izquierda, donde se realizaban movilizaciones libres, sin acarreos, sin uso de amenazas o cuotas para llenar el Zócalo.

"Hoy copian las peores prácticas del pasado, del PRI corporativo y es evidente que la marcha del próximo domingo pasará a la historia como la del mayor acarreo en la historia del país para mostrar un músculo artificial, con acarreados, con amenazas, con el uso de recursos públicos y en donde los asistentes van no por convicción o con libertad.