Acatará López Obrador orden de eliminar foto de bastón de mando

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que acatará la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que le ordenó borrar de su red social "X" una fotografía donde entrega el

a Claudia Sheinbaum, como nueva coordinadora nacional de los comités en defensa de la transformación.Sin embargo, el titular del Ejecutivo reprochó que el INE intervenga en un tema que fue fuera de su horario de trabajo."¿Qué tienen que ver ellos?", reclamó el titular del Ejecutivo al señalar que la entrega del bastón fue después de las 9 de la noche, fuera de Palacio Nacional."Ayer me pidieron, imagínese, los del INE que bajara una foto en donde estoy entregando ela Claudia ¿Qué tienen que ver ellos? Esto lo hice como a las 9 de la noche".En conferencia de prensa se le cuestionó al Mandatario que la difusión de la fotografía fue en sus redes oficiales."Yo no sé cómo se pagan las cuentas oficiales, yo no pago publicidad", reviró el titular del Ejecutivo.Al insistirle en el tema, el presidente López Obrador dijo que acatará la medida ordena por el INE, pero se reservó su derecho a impugnar."Lo acátanos, claro vamos a recorrer todo el camino, ayer dije: no, quiten eso, nada más informarles porque que tiene que ver la foto a las 9 de la noche fuera de aquí".El Mandatario dijo que desconocía que sus redes oficiales formaran parte del Presupuesto público."No sabía yo eso, ¿y es parte del presupuesto?, ¿mi cuenta es oficial?", dijo.La semana pasada, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que la difusión del evento en plataformas y redes sociales oficiales es ajena al quehacer institucional del Ejecutivo Federal, pues se trató de un evento partidista y podría influir en el proceso electoral 2023-2024.Presidencia deberá bajar las publicaciones referentes a la entrega del "" la noche del 7 de septiembre en el restaurante El Mayor, en el Centro Histórico.