Acataré lo que diga la ley: AMLO

Matamoros, Coah.- En respuesta a la denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por la presunta promoción de su imagen por parte de los Servidores de la Nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que por convicción y por haber "padecido fraudes", nunca permitirá que el presupuesto sea utilizado por funcionarios en beneficio de un partido o candidato, por lo que para hacer valer la democracia, acatará lo que diga la ley y aceptará sus resoluciones.

En la carta enviada a Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, el titular del Ejecutivo federal señaló que "durante toda mi vida he luchado por establecer en México una auténtica democracia, Nunca he recurrido o participado en fraudes electorales, por el contrario, los he padecido, y he dedicado muchos años a combatirlos, como lo han hecho millones de mexicanos, mujeres y hombre, defensores de la libertad".

Asimismo, el Ejecutivo federal criticó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral por "ahora convertirse en paladines de la democracia" al pedirle que responda por irregularidades de los Servidores de la Nación.