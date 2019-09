Acataré lo que diga la ley por denuncia ante el INE: AMLO

En respuesta a la denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por la presunta promoción de su imagen por parte de los Servidores de la Nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que por convicción y por haber "padecido fraudes", nunca permitirá que el presupuesto sea utilizado por funcionarios en beneficio de un partido o candidato, por lo que para hacer valer la democracia, acatará lo que diga la ley y aceptará sus resoluciones.

"Por convicción, nunca jamás permitiremos que el presupuesto federal sea utilizado por los funcionarios para beneficio de ningún candidato o partido, como sucedía en los gobiernos anteriores. De modo que siempre haremos valer la democracia, acataremos la ley y respetaremos sus resoluciones", declaró López Obrador.

En la carta enviada a Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, el titular del Ejecutivo federal señaló que toda su vida ha luchado por establecer en el país "una auténtica" democracia y como Presidente está decidido a convertir en realidad la democracia.

"Durante toda mi vida he luchado por establecer en México una auténtica democracia, Nunca he recurrido o participado en fraudes electorales, por el contrario, los he padecido, y he dedicado muchos años a combatirlos, como lo han hecho millones de mexicanos, mujeres y hombre, defensores de la libertad".

Señaló que como presidente de México, está decidido a contribuir con su autoridad, "y entusiasmo para acabar con la simulación y convertir en realidad la democracia".

"Por eso, entre otras cosas, promoví y se aprobó en el Congreso, la reforma constitucional para considerar el fraude electoral como delito grave, algo que no existía en la legislación desde hace más de un siglo", agregó.

Esta mañana, en conferencia de prensa, el Ejecutivo federal criticó a los consejeros del INE por "ahora convertirse en paladines de la democracia" al pedirle que responda por irregularidades de los Servidores de la Nación.

"Lo único que voy a decir es vámonos respetando, no somos iguales no enfrentándolos a ellos, que no me confundan, porque eso sí calienta", refirió en Palacio Nacional.

"Ahora se convierten en paladines de la democracia y los respeto y son autoridad y sí ellos emiten una recomendación o deciden infraccionarnos, nosotros vamos a defendernos y acatar lo que la autoridad determine", acotó.