Acceso al agua, desafío para México frente al Covid-19

En México 10.5 millones de familias no cuentan con agua potable diariamente en su casa. La carencia de este servicio, de acuerdo con especialistas, se convertirá en uno de los mayores retos para afrontar la contingencia por Covid-19.

Un panel de expertos de la Organización de las Naciones Unidas advirtió la semana pasada en Ginebra que la lucha contra el coronavirus tiene pocas posibilidades de éxito si no se garantiza que las personas tengan agua potable para lavarse las manos y cumplir con otras medidas de higiene.

Cifras del Inegi detallan que 8 millones 411 mil hogares mexicanos reciben agua potable "cada tercer día, dos veces por semana, una vez por semana o de vez en cuando", en tanto que 2 millones 85 mil no la reciben y la deben conseguir en otras partes.

Tania Reneaum Panszi, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, consideró que en medio de la contingencia por la pandemia el acceso al agua será un desafío mayor que pondrá en evidencia la desigualdad social que existe en el país, puesto que no todos van a poder seguir las recomendaciones sanitarias para evitar contagiarse de este virus.