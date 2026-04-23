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Accidente de autobús en Querétaro; 9 víctimas

Por Agencias

Abril 23, 2026 03:00 a.m.
A
Accidente de autobús en Querétaro; 9 víctimas

Querétaro.- Un fuerte accidente a la altura de la comunidad de La Muralla, en el municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, dejó un saldo de 9 fallecidos y movilizó a cuerpos de emergencia de todos los niveles.

De acuerdo con los primeros reportes, una unidad de transporte de la empresa Amealcenses se salió del camino y terminó impactándose contra un árbol a un costado de la vialidad, lo que provocó múltiples víctimas.

Los primeros informes indican que el autobús, que transportaba a 32 pasajeros con destino a San Juan del Río. El incidente se reportó alrededor de las 9:40 de la mañana. Desde ese momento, equipos de emergencia llegaron al lugar para atender a los pasajeros y evaluar riesgos.

El autobús quedó totalmente destrozado de la parte frontal tras el choque con el árbol, lo que ocasionó que algunos de los pasajeros salieran proyectados hacia el asfalto.

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En el último corte de información, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro confirmó que nueve personas perdieron la vida en el lugar del brutal accidente.

Además, dos personas fueron trasladadas en helicóptero para recibir atención especializada, 8 más fueron llevadas a hospitales de la región con diversas lesiones y 18 más fueron valoradas en el sitio y clasificadas como "código verde", es decir, sin heridas graves. Más de 20 personas requirieron algún tipo de atención tras el choque.

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