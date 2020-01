Accidente en juego mecánico deja 4 niñas lesionadas en Feria de León

Cuatro niñas resultaron lesionadas en un juego mecánico en la Feria Estatal de León la tarde de este miércoles por lo que fueron trasladadas a un hospital particular.

Las menores de 11 y 12 años de edad presentan lesiones por golpes en cuerpo y cabeza cuando se divertían en el juego denominado "The Show".

El incidente quedó grabado en un video que circula en las redes sociales, en que se observan a madres y padres que detiene el juego mecánico y bajan a sus hijos.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que a las 4 de la tarde de este miércoles recibió un reporte de varias personas lesionadas en el "The Show", por lo que paramédicos de Protección Civil y particulares acudieron para atender el hecho.

Encontraron que las menores se golpearon durante el funcionamiento del juego, señaló la corporación, sin describir la mecánica de hechos.

Las afectadas fueron Sofía "N", de 12 años; Elisa "N", de 12 años; Ana "N", de 11 años y Michel "N", de 11 años, quienes fueron atendidas en el lugar y luego trasladadas a un hospital, ubicado en el perímetro ferial.

En la zona de juegos, familiares de las menores aseguraron que el accidente fue causado por una mala manipulación del operador del juego y mostraron un video del suceso.

La SSP informó que elementos de Protección Civil realizaron una verificación física del juego así como de su funcionamiento, "descartando cualquier falla mecánica o alguna mala manipulación del operador".

Cada una de las niñas pagó 70 pesos por el boleto de entrada a la Feria con derecho a subir a los juegos.