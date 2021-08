Accidentes en Pemex, por nulo mantenimiento en instalaciones: PAN

El senador del PAN, Erandi Bermúdez Méndez dijo que el Gobierno de la Cuarta Transformación no está invirtiendo lo necesario para el mantenimiento de instalaciones de Petróleos Mexicanos y ello ha derivado en constantes accidentes y fallecimientos de trabajadores.

Responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador distrae a la población de temas que le afectan políticamente a él, a su gobierno y a su gabinete con otros que son fácilmente manipulables.

Tras explosión en la plataforma de Pemex hay 5 fallecidos, 6 lesionados y dos desaparecidos

Lo anterior ante el incidente ocurrido en la plataforma Kú-Alfa de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Campeche, que hasta el momento suma cinco trabajadores muertos, seis lesionados y dos desaparecidos.

"El Presidente poco habló de la explosión que sucedió en la zona de Campeche, ¿quién los mató? el Estado. ¿Por qué mató a estos petroleros el Estado? Porque les recortaron el presupuesto para el mantenimiento de las plataformas petroleras, ¿el Presidente ha hablado de eso? No ni pio dijo ni lo va a decir", señaló el legislador.

En el mismo sentido, el senador panista aseguró que a las y los ciudadanos les preocupan temas como la seguridad alimentaria, la eliminación de la violencia, el regreso a clases presenciales ante la pandemia por Covid 19, no temas políticos y técnicos como la consulta para la revocación de mandato en la que tanto insiste el Jefe del Ejecutivo.

Bermúdez Méndez aseguró que el percance y las víctimas de Campeche son totalmente responsabilidad de un Estado negligente que no invierte en mantenimiento y urgió a garantizar seguridad a los trabajadores que mantienen a flote a la empresa que este gobierno tanto presume estar rescatando.