Acciones afirmativas para diversidad sexual son necesarias: INE

CIUDAD DE MÉXICO, julio 17 (EL UNIVERSAL). - Las acciones afirmativas en favor de la población LGBTTTIQ+ son necesarias para la democracia, señaló la consejera del INE, Dania Ravel, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación.

Durante la conferencia "La garantía de los derechos humanos en materia electoral. Retos y Perspectivas", enfatizó que garantizar los derechos humanos de todas las personas, incluyendo de la población, "no es una cuestión de ideologías, sino de respeto absoluto a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos que México ha suscrito".

Por otro lado, señaló que, como parte de las acciones afirmativas implementadas por el INE en favor de grupos en situación de discriminación, en el marco de las elecciones de 2021 se instauró una cuota para la población LGBTTTIQ+.

A raíz de esto, los partidos tuvieron que postular tres fórmulas y gracias a ello 41 personas fueron electas -cuatro mujeres- para ocupar una curul en la cámara de diputados y diputadas.

Por su parte, la consejera Carla Humphrey afirmó que el INE se encuentra reevaluando cómo tienen que implementarse las acciones afirmativas de cara al próximo proceso electoral, ya que estarán en disputa más de 20 mil cargos de elección popular.

Sostuvo que las decisiones del Consejo General deben garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación.

"Sin duda, desde el Instituto tenemos, podemos y queremos asegurar que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en términos de igualdad. Estamos trabajando en ello, estamos ideando los mecanismos en los que podamos transitar para asegurar el ejercicio de estos derechos", subrayó.

Chloé Constant, Profesora investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, dijo que tras las acciones afirmativas en favor de las personas de la diversidad sexual, en general, y de las mujeres trans, en específico, que son el mayor blanco de violencia y de discriminación en México, el siguiente paso es diseñar políticas públicas transformativas para eliminar el problema de raíz.

Subrayó de igual modo que el reconocimiento a la identidad no binaria en documentos como la Credencial para Votar con Fotografía, es un gran avance en materia de no discriminación.