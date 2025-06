Aclara gobierno federal plan de venta de viviendas a "invasores"

Luego que director del Infonavit, Octavio Romero, anunció que a los invasores de viviendas les darán la oportunidad de adquirir los inmuebles, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez dijo que habrá excepciones si hay una carpeta de investigación por despojo.

Rosa Icela reconoció que hay un programa del Infonavit que dice "no" a los desalojos de las viviendas que han sido ocupadas, "pero nosotros sí le agregaríamos que la excepción está en que si hay una carpeta de investigación por un despojo".

Durante la conferencia matutina de este martes, la secretaria de Gobernación aseguró que ninguna autoridad puede pasar por encima de una denuncia que ha interpuesto un propietario.

"Acabamos de hablar ahorita de derechos y uno de los derechos es el que tienen los mexicanos respecto del derecho a la propiedad privada. Entonces si hay un tema de un allanamiento o algo más, tendrá que investigarse".

La funcionaria federal aclaró que también están a favor de las medidas conciliatorias que se dan en los casos en donde el Infonavit tiene que hablar con los que ocupan una vivienda que a veces han sido engañados de alguna forma y el propietario que inicialmente es del Infonavit.

"[...] pero nosotros lo hemos visto en el Gabinete y pues no puede ir por encima de una denuncia de un propietario, una cuestión de una invasión. Y estamos a favor que en la mayoría de los casos en los que no haya una denuncia, se busque la conciliación y se busca que no haya desalojos violentos".