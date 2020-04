Aclara Sader que no autoriza a cerveceras mantener producción

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que en la carta enviada el pasado 6 abril, a la Cámara de la Industria de la Cerveza y de la Malta, no autoriza a la industria cervecera para mantener o reanudar la producción, sino que sólo limita a facilitar la relación entre productores de cebada y representantes de la industria.

"[La Sader] puntualiza que la comunicación entre la Dirección General de Fomento a la Agricultura y la Cámara de la Industria de la Cerveza y de la Malta, que trascendió el día de hoy, se limita exclusivamente a facilitar la relación entre productores de cebada y representantes de la industria, con el fin de garantizar, en la medida de lo posible, el abasto y los compromisos de compra pactados".

Y agrega: "Es importante dejar claro que no se trata de una autorización a la industria cervecera para mantener o reanudar la producción".

En un comunicado afirmó que como dependencia acata las disposiciones del Consejo de Salubridad General y que las acciones extraordinarias para suspender actividades no esenciales son de la Secretaría de Salud, y tienen como finalidad el distanciamiento social a partir de la reducción de las actividades económicas.

Sostuvo que como dependencia tomará as medidas necesarias para garantizar la aplicación, en tiempo y forma y en el ámbito de sus responsabilidades, de las disposiciones emitidas por el Consejo de Salubridad General para atender la emergencia por el Covid-19.

Estas se encuentran en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020.

"En este marco, cabe precisar que las funciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en el caso que se refiere, claramente son las de convenir con la industria que se compre la cosecha, puesto que los agricultores no tienen la capacidad de almacenar el grano", indicó.