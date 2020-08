Aclaran que no se han robado animales del Zoológico de Aragón

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre, precisa que no tiene registro alguno sobre el presunto robo de algunos de los animales que se exhiben en el zoológico de Aragón. Detallan que el incidente que se dio a conocer sólo fue un atraco perpetrado en una subestación eléctrica, hecho que ocurrió el pasado miércoles 5 de agosto.

En un comunicado de prensa la dependencia explica: " en ningún momento se registró el robo o la desaparición de ejemplares de fauna silvestre bajo cuidado humano". De igual forma se detalla que el robo del cableado, proporciona energía a una parte de la zona africana y herpetario. "Cabe señalar que aunque este acto ilícito causó la falla en la electricidad de los albergues de la zona de hipopótamos y de elefante, así como del herpetario, esta situación no pone ni ha puesto en riesgo la integridad física ni la salud de los ejemplares. En el caso del albergue de la elefanta Ely las puertas se manejaron manualmente en estos días", explicó la dependencia.

"Cabe recordar que debido a la emergencia sanitaria por Covid-19 19, los Zoológicos de la Ciudad de México cerraron sus puertas a los visitantes a partir del 23 de marzo; sin embargo, la atención de los animales e instalaciones no se han suspendido en ningún momento y se ha priorizado la atención a los 545 ejemplares de 106 especies silvestres que habitan en el Zoológico de San Juan de Aragón". EL UNIVERSAL dio a conocer que el día del robo del cableado eléctrico, los empleados de la dependencia manifestaron ante el Ministerio Público que debido a la pandemia, se han percatado del robo de herramientas, cableado eléctrico y que algunos animales no son alimentados por la falta y recorte del presupuesto.