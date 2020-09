Acompañado de 500 invitados, así fue el anterior Informe de Gobierno de AMLO

Con 500 invitados, entre ellos empresarios, gobernadores, dueños de medios de comunicación y su gabinete legal y ampliado, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró hace un año su Primer Informe de Gobierno.

Entre los asistentes se encontraban el presidente de las Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar; el entonces presidente del Congreso, Porfirio Muñoz Ledo; gobernadores del PRI y del PAN; presidentes de organismos autónomos, representantes de la sociedad civil, campesinos y jefes religiosos, entre otros. Los líderes de los partidos de oposición fueron los grandes ausentes.

Sin embargo, sobresalieron nombres de líderes empresarios como el del ingeniero Carlos Slim, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Antonio del Valle, líder del Consejo Mexicano de Negocios.

En contraste, hoy el mandatario no podrá llevar a cabo un gran evento con motivo de su Segundo Informe de Gobierno como el de 2019, debido a la crisis sanitaria causada por la pandemia de Covid-19, la cual ha cobrado hasta el momento 64 mil 414 vidas y enfermado a 599 mil 560 mexicanos.

A comparación de aquel día, el mandatario detalló durante su conferencia matutina de este lunes que a su Segundo Informe en el Patio de Honor de Palacio Nacional se tiene esperado que asistan sólo 70 invitados.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal detalló que entre los invitados se encuentra, además de su gabinete, Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, el fiscal general Alejandro Gertz Manero, así como los presidentes de las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y del Senado.

"Van a ser cómo 70 invitados, vienen del sector obrero, vienen representantes indígenas, representantes de las empresas, o sea, empresarios, viene una representación de los gobernadores, los representantes del Congreso", expresó.

Aquel 1 de septiembre de 2019 el mandatario no portó la banda presidencial, ni fue escoltado por cadetes militares. El patio de Palacio Nacional fue decorado sólo con 16 gallardetes tricolores y una mampara de color blanco, la cual causó conmoción en redes al llevar la leyenda "Tercer Informe", situación que fue justificada al señalar que el primero fue en el aniversario de su triunfo y el segundo a los 100 días de gobierno.

El mandatario destacó 54 logros, apoyos y ahorros alcanzados en los primeros nueve meses de su gobierno. Sobre la seguridad nacional, el mandatario reconoció no haber alcanzado hasta ese momento, buenos resultados en la incidencia delictiva, sin embargo se dijo ser un hombre de retos y que llegaría a "serenar al país".

Y en cuanto a la economía declaró que "crece poco" y aseguró que no había recesión, por lo que pidió desechar la "obsesión tecnócrata" de medirlo todo en función del "simple crecimiento económico", al considerar que lo fundamental es la distribución equitativa del ingreso y la riqueza.