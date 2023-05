Acompañarán para que muerte de Digna Ochoa no quede impune

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 14 (EL UNIVERSAL).- El gobierno de la República acompañará en todo lo necesario al gobierno de la Ciudad de México para que, una vez que se ha reabierto la investigación de la muerte de la activista y defensora de los derechos humanos Digna Ochoa, se vaya al fondo, y se desahoguen todas las líneas, garantizó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.

En la inauguración de la calle Digna Ochoa y Plácido, a un costado del llamado "Búnker" de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en acatamiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como parte de la reparación del daño, el funcionario remarcó que el objetivo de la investigación es que "no quede duda de los hechos que lamentablemente se presentaron hace 21 años, sino que haya justicia y no queden estos hechos bochornosos en la impunidad".

Ante familiares y amigos de Digna Ochoa, el subsecretario de Gobernación reiteró que en lo que corresponde al gobierno federal "acataremos y cumpliremos puntualmente todas y cada una de las resoluciones que abarca la sentencia de la Corte Interamericana, porque como le hemos dicho, dijimos al momento de la presentación las disculpas públicas en el acto llevado a cabo en Los Pinos, en la exresidencia oficial de la Presidencia, vamos a cumplir puntualmente toda la recomendación".

Alejandro Encinas destacó que el hecho de que se nombre Digna Ochoa a la calle donde está el "Búnker" de la entonces Procuraduría capitalina, instancia señalada como omisa por no garantizar la justicia ni los derechos humanos de la activista, es algo muy importante.

"Es un acto de reivindicación y de memoria colectiva para que estos hechos no se vuelvan a repetir, y fundamentalmente es también un acto de convicción, tanto de las autoridades de la Ciudad de México como del gobierno federal, para que estos actos no queden impunes y reivindiquemos en todo momento la gran valía de la tarea de defender los derechos humanos de todas las personas, el garantizar el derecho humano a defender los derechos humanos, en el cual Digna Ochoa fue una cabal y puntual representante", puntualizó.