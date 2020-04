Acordonan calle Madero por Covid-19

La Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México decidió acordonar la calle Madero para enviar un mensaje a los a capitalinos de que el Centro se está cerrando como parte de las medidas para evitar contagios de Covid-19, aseguró la titular de esta dependencia, Dunia Ludlow; no obstante, señaló que no es una prohibición al paso.

"A partir de ayer que se anunció la emergencia y el cierre de actividades comerciales no esenciales, optamos simbólicamente para inhibir simbólicamente el flujo de Madero para mandar este mensaje de que el Centro se está cerrando", comentó la funcionaria.

En entrevista con EL UNIVERSAL destacó que la semana pasada, pese a que se había activado la fase 2 de la contingencia, había una afluencia muy importante en las calles del Centro Histórico, no obstante, a partir de la declaración de emergencia, la presencia de las personas han disminuido, pero se optó por el cierre de Madero, para que solo haya flujo local.

"El cierre simbólico seguirá dependiendo de la respuesta y del acompañamiento que tengamos por parte de los usuarios del Centro, principalmente de los establecidos, si tenemos poca actividad y vemos que ya no es necesaria esta medida de inhibir el flujo, posiblemente lo retiraremos, pero esto dependen de la respuesta de los establecimientos, que hasta el momento ha sido buena, los establecimientos que siguen abiertos, son relacionados a actividades esenciales", explicó.

En la conferencia de prensa del pasado 30 de marzo, se hizo la declaró la emergencia nacional debido a Covid-19 a sí mismo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hizo la misma declaración en la capital del país hasta el próximo 30 de abril.