Actas de consejo de Pemex revelarán a presuntos responsables en caso Agronitrogenados: AMLO

Luego de que EL UNIVERSAL revelara este jueves que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa Reza, exdirigentes del PRI, y quienes eran parte del Consejo de Administración de Pemex cuando se compró la planta de Agro Nitrogrenados, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las actas de este organismo son pruebas fehacientes de cómo votaron sus integrantes y servirá para determinar quiénes actuaron de forma delictuosa en esta compra.

En conferencia de prensa desde las instalaciones del 60 Batallón de Infantería y acompañado de la gobernadora Claudia Pavlovich, el titular del Ejecutivo federal exhortó a la Fiscalía General de la República a concluir ya con la investigación sobre Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

"Tienen que hacerse la investigación y sobre todo, terminar con el proceso de informe del señor Lozoya, que declare sobre todo lo que sucedió. Él es un testigo de primera, porque él era director de Pemex, entonces era miembro del Consejo de Administración de Pemex, y además, en todos los consejos de administración de las empresas públicas se levantan actas, hay un orden del día, se toma nota de la intervención de cada consejero y se apunta sobre la postura de cada consejero y al final se vota.

"Y se sabe por las actas, que deben existir, quiénes votaron en favor y quiénes votaron en contra. En este caso tengo entendido que todos votaron a favor, pero también hubo quienes votaron en contra, sobre todo en las actas donde debe de aparecer por qué no estuvieron de acuerdo".

Hoy jueves El Gran Diario de México informa que la FGR investiga a todas las personas que integraban el Consejo de Administración de Pemex por la compra irregular de la planta de Agro Nitrogenados, entre ellos a dos ex dirigentes del PRI, a Pedro Joaquín Coldwell, quien era secretario de Energía y consejero presidente del Consejo de Administración de Pemex, y Enrique Ochoa Reza, en ese momento subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía.

El mandatario recalcó que las actas del Consejo de Administración de Pemex es una información básica y es oficial.

"No pueden decir que no es una prueba que ayude, es fehaciente. Solo que no existieran las actas, deben estar tanto en Pemex, como en la Secretaría de Energía, y deben estar en el expediente. Debe saberse todo, por eso este caso del señor Lozoya es muy importante, porque tiene muchas implicaciones".

Exhortó a que la FGR concluya lo antes posible el caso de Emilio Lozoya, puesto que señaló que su gobierno le interesa recuperar "todo lo que se pueda para recuperar lo robado, para devolverle al pueblo lo robado, es también recoger lo que es patrimonio de los mexicanos.

En este sentido, el presidente López Obrador señaló que tiene que analizarse el comportamiento de los funcionarios, porque, acusó, que en administraciones pasadas "se creó la moda de meter a todos los consejos de administración a ciudadanos aparentemente independientes con el propósito de que se lograra una mayor transparencia y que no hubiese corrupción, pero al final en muchos casos no lo eran, otros si cumplieron en actuar con rectitud".

"En este caso de va a poner de manifestó la asociación delictuosa entre funcionarios y empresarios, porque no es nada más el funcionario público, es también el llamado "hombre de negocios", porque durante el periodo neoliberal la verdad los que hicieron su agosto no eran en sentido estricto empresarios, sino traficantes de influencias".

López Obrador señaló que un verdadero empresario actúa con rectitud, invierte, genera empleos, paga impuestos, tiene una utilidad de conformidad con la ley, "pero lo que proliferó en el periodo neoliberal fueron los traficantes de influencia que no tenía especialidad y conocimiento, pero tenían agarraderas, relaciones, y no es general, no se puede aplicar a tabla rasa".