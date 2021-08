Activan Alerta Amber para localizar a bebé robada por mujer disfrazada de enfermera en Jalisco

Se activó la Alerta Amber para localizar a una bebé que fue robada del hospital de Zoquipan en Zapopan por una mujer que se disfrazó de enfermera.

Ayer miércoles se dio a conocer que una mujer vestida como enfermera se robó a una bebé recién nacida del hospital de Zoquipan, en Zapopan; las autoridades estatales difundieron varias fotografías de la responsable para tratar de encontrarla.

La policía de Zapopan informó que alrededor de las 19:00 horas recibió la llamada de alerta y al llegar al nosocomio una mujer que recibía atención en el área de Ginecología indicó que una mujer que vestía ropa para cirugía le pidió a su bebé recién nacido para llevarlo al área de cuneros y ella lo entregó pensando que se trataba de personal del hospital.

Cuando al poco tiempo la madre solicitó ver a su bebé, el personal del hospital le dijo que no tenían registro de que alguien se hubiera presentado para llevarse al recién nacido, por lo que la mujer explicó lo ocurrido e inició la búsqueda en el hospital; al no localizar al bebé se dio aviso a las autoridades.

De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por la Alerta Amber, se trata de una bebé recién nacida, aún sin registrar, de 50 centímetros aproximadamente, de 3.685 kilos, ojos color negro.

Mientras que la mujer que se la robó tendría entre 35 y 45 años y de tez morena clara.

"Se considera que la integridad de la bebé se encuentra en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito", se indica en el documento.

La Fiscalía de Jalisco divulgó en redes una imagen de la probable responsable.

--"Algo terrible acaba de suceder"

A través de sus redes sociales el gobernador del estado, Enrique Alfaro, señaló que se había activado el "código rojo" en el hospital y se emitió una alerta en todo el estado para dar con la mujer y la recién nacida.

"Algo terrible acaba de suceder en el Hospital General de Occidente. Alguien se robó un bebé. No es posible que exista ese nivel de maldad. De inmediato se activó el #CódigoRojo en el hospital, las autoridades de distintas dependencias atendieron el reporte, llegaron al sitio y están buscando con toda la fuerza del estado", escribió el mandatario y compartió las imágenes de la mujer, captada por las cámaras del hospital.