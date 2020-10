Activan plan DN-III-E ante afectaciones por "Gamma" en Yucatán

Ante el paso de la tormenta tropical "Gamma" que dejó inundaciones, caída de árboles y láminas y daños en viviendas de escasos recursos tanto en esta zona oriente del estado de Yucatán, el Ejército mexicano desplegó elementos humanos, equipo y maquinaria para auxiliar a la población damnificada y Protección Civil abrió 5 albergues donde se trasladó a más de 60 personas que no tenían donde estar.

Actualmente, se está aplicando el plan DN-III-E, en su fase de prevención, aunque se informó que ya se realizaron diversas acciones de apoyo social en municipios del oriente de Yucatán, donde se desplegó efectivos castrenses, explicó Oscar Lozano Águila, jefe Estado Mayor X Región Militar.

"En apoyo de la sociedad civil, están patrullando y vigilando cuáles son las condiciones. Las zonas que son prioritarias son norte del Estado. Estamos en Tizimín, estamos en esa zona fundamentalmente, porque creemos que es donde hubo mayores afectaciones incluso en Valladolid, que son los dos lugares que estamos ahorita apoyando con tropas del XX Regimiento de Caballería Motorizada", señaló.

En total la X Región Militar, que abarca a los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, desplegó unos mil 200 efectivos, de los cuales aproximadamente 450 están en Yucatán realizando estas labores, aunque en caso de auxilio, otros más entrarán en acción.

Se informó que el ciclón tropical está generando lluvias importantes en las tres entidades, algo que se espera, continúe en los próximos días.

La tormenta tropical "Gamma" todavía dejará lluvias en algunas zonas de Yucatán durante este domingo, lunes y posiblemente martes, pues su movimiento de traslación según los expertos, disminuyó considerablemente.

Cierran zonas mayas. Las zonas mayas de Chichén Itzá y Ek Balam fueron cerradas al público debido a las lluvias que inundaron los accesos y la caída de árboles. Además, en Chichén Itzá no hay servicio de energía eléctrica.

Chichén Itzá apenas el 22 de septiembre abrió sus puertas después de casi 6 meses de cierre por la pandemia del coronavirus.

Ahora debido a la tormenta tropical "Gamma" nuevamente no tendrá acceso al público por tiempo indefinido. Lo mismo para el parador turístico de El Corchito en el puerto de Progreso, el más cercano de la costa de Yucatán.