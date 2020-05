Activan programa "No Circula" en Hidalgo ante Covid-19

El gobierno de Hidalgo anunció el programa "No Circula" para toda la entidad, que entrará en vigor el lunes, con multas que van de 868. 80 pesos hasta 43 mil 440 pesos para quien desacate la medida, ya que se busca reducir la movilidad y evitar contagios de Covid-19.

Hidalgo ha sido un estado observado por las autoridades sanitarias por no cumplir con la petición de quedarse en casa y ante ello, el secretario de la Política Pública, José Luis Romo, señaló que se publicará el acuerdo de movilidad que seá aplicado de manera temporal y durará la tercera fase de la pandemia.

Además advirtió que si no funciona esta medida, se pondrán en marcha acciones más de rigurosas.

El coordinador jurídico, Roberto Rico, refirió que los vehículos que porten en su matrícula un número par O, 2, 4, 6 y 8 dejarán de circular los lunes, miércoles y viernes, así como los primeros, terceros y quintos domingos del mes.

Para los que finalicen con un número non, 1, 3, 5, 7 y 9, no circularán los martes, jueves, sábado y el segundo y cuarto domingo del mes.

Entre las unidades que estarán exentas de encuentran vehículos de transporte foráneo interestatal y federal público y privado que transite por las carreteras estatales, así como unidades de emergencia, transporte de personas y bienes públicos por concesión, vehículos para emergencias médicas y los que sean manejados por personas con discapacidad, unidades de impartición de justicia y Procuraduría.

Unidades particulares donde se traslade personal de actividades esenciales deberán portar identificación oficial para poder circular. Además se informó que solo podrán estar dos personas en los vehículos.

Se advirtió que en esta entidad es el transporte privado el que no ha cumplido con las medidas ya que en el público se ha logrado una reducción de hasta el 70% de movilidad.