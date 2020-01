Activan protocolos por probable caso de coronavirus en Morelia

El Comité Estatal de Seguridad en Salud de Michoacán activó los protocolos para la evaluación de un caso probable de coronavirus presentado en la ciudad de Morelia.

La Secretaría de Salud en la entidad informó mediante comunicado que el paciente es un estudiante de nacionalidad china que arribó a la capital michoacana hace 10 días.

El joven asiático viajó a Morelia por cuestiones académicas y recurrió a las autoridades estatales de Salud, al presentar síntomas que podrían estar relacionados con este virus.

Personal de epidemiología y del Laboratorio Estatal de Salud Pública tomó la muestra de la cepa para su análisis y envío al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica.

Lo anterior, para determinar o descartar que se trate de este virus, y se notifique el caso para su registro en la plataforma nacional.

La dependencia estatal precisó que conforme al protocolo se dieron medidas de prevención al paciente y se establecen acciones para dar seguimiento a sus contactos.

El Comité Estatal de Seguridad en Salud de Michoacán llamó a la población a no alarmarse, toda vez que, de acuerdo a la información oficial y científica, al momento, el virus no es de alto contagio, ni alta letalidad.

Dicho Comité está conformado por la SSM, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"Además, se hace un llamado a evitar la difusión de noticias falsas, invitándolos a mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación", cita el documento oficial.

Hoy jueves se descartó que se trate de coronavirus dos posibles casos registrados en Tamaulipas y en Yucatán, no obstante, aún se valoran tres más en Jalisco.