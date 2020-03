Actividades en FGR siguen de manera normal ante coronavirus

Las actividades laborales en la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) transcurren de manera normal ante la pandemia de coronavirus, con la prevención básica consistente en la colocación de gel antibacterial en la entrada y salida del inmueble.

En el edificio de Insurgentes 20, en el que laboran más de 500 personas, no se realizan tomas de temperatura al personal que ingresa, en comparación con lugares como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Senado de la República, que sí lo han realizado.

Hasta el momento, las autoridades de la FGR no han determinado reducir la presencia de su personal en áreas no esenciales, ante la contingencia que vive el país por la pandemia del coronavirus COVID-19.

Sin embargo, la presencia de personas en el edificio es escasa en comparación con días pasados.

En tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, descartó cancelar actividades en la dependencia a su cargo, pues, dijo, el servicio de seguridad a los ciudadanos no se puede detener.

"No podemos dejar o cancelar las actividades de servicio a la ciudadanía, particularmente en el ámbito de la seguridad, en la media que no impliquen un riesgo inmanejable para la propia población", indicó.

Después de poner en marcha este martes la campaña de concientización "Internet Seguro para todas y todos", el funcionario aseguró que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana está cumpliendo con todos los lineamientos de protección sanitaria establecidos por la Secretaría de Salud y que no los violó al realizar este martes un evento en el que estuvieron concentradas más de 100 personas en un auditorio.

"Las recomendaciones de la Secretaría de Salud tienen un carácter científico y no hay razón, según la propia SSA; ningún impedimento para cancelar este tipo de eventos. Ha establecido que en esta etapa de la contingencia, los eventos no tengan un carácter auténticamente masivos", sostuvo.

"Cumplimos plenamente al realizar este evento", añadió.