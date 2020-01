Activistas duermen en Zócalo de CDMX

Ciudad de México.- La noche de este sábado, previo al cierre de actividades de la Caminata por la Verdad, Justicia y Paz, que este domingo marcha de la Estela de Luz a Palacio Nacional, la familia LeBarón se alistaba para dormir en el Zócalo capitalino.

En la Estela de Luz fue realizado un evento cultural en memoria de los desaparecidos y asesinados. Al concluir, los LeBarón se desplazaron a la Plaza de la Constitución, donde instalaron casas de campaña para pasar la noche.

Elementos de seguridad federales y estatales resguardaron el traslado de la familia mormona hasta el centro de la capital y también los vigilaron durante la madrugada.

Los LeBarón participan en la Caminata por la Paz, movilización que inició el 23 de enero en Cuernavaca, Morelos, y que concluirá hoy en Palacio Nacional. Se espera que activistas se reúnan con el gabinete de seguridad después de la marcha.

Se dio a conocer que la caminata será recibida en el Senado, donde se entregará a legisladores una propuesta para mejorar la seguridad pública del país, así como agilizar el acceso a la verdad, justicia, reparación del daño y la garantía de no repetición de violaciones a derechos humanos.

Ayer por la tarde, en el evento cultural en la Estela de Luz, Javier Sicilia advirtió que si el presidente López Obrador no los recibe en Palacio Nacional, sería un acto similar a darle la espalda al país.

En días anteriores, el Ejecutivo federal advirtió que no recibiría a la Caminata por la Paz porque tiene que cuidar su investidura presidencial y no quiere hacer un show.

Frente a estos dichos, Javier Sicilia comentó: "Es nuestra responsabilidad hacer esto, nuestro deber ético, nuestro deber de conciencia, nuestro deber con las víctimas. Ellos sabrán si escuchan o no, es su problema, no el nuestro, nosotros vamos a ir allá y si [el Presidente] no nos recibe, no nos importa, es un menosprecio al país".