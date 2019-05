Activistas en favor del aborto acusan al PAN por campaña de odio

Activistas del movimiento Marea Verde —a favor de la despenalización del aborto— en Hidalgo, acusaron que los foros organizados por la fracción legislativa del PAN, para apoyar su iniciativa de derecho a la vida desde la concepción, han originado desinformación y una campaña de odio en contra de diputados y organizaciones civiles que apoyan la despenalización del aborto.

De acuerdo con Bertha Miranda de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), el Partido Acción Nacional (PAN) encabezado por su coordinador de fracción, Asael Hernández Cerón, mantiene una serie de foros denominados "Reformas al Código penal en materia de aborto y no criminalización de las Mujeres", los cuales, aseguró, no tienen nada que ver con el tema que ellos trabajan y que es el derecho a la vida desde la concepción.

Sin embargo, con ello lo que buscan es desinformar a la ciudadanía, además de que estos trabajos los realizan fuera de la sede del Congreso, y con ello violentan la ley orgánica del poder legislativo. Acusó también que utilizan recursos públicos para generar esta campaña de odio. Destacó que han enviado un oficio al presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Ricardo Baptista, para que el PAN se apegue a la normatividad del congreso.

Las integrantes de Marea Verde también exigieron se trabaje en la armonización del código penal, debido a que este criminaliza a las mujeres de la entidad, además de que mantiene un rezago en derechos respecto a las de otros estados. Lamentaron que se avale que estos foros se realicen al interior del poder legislativo y se distraigan recursos que además no han sido transparentados.

El resultado de estos trabajos ha sido una campaña de odio en contra de los diputados. En redes sociales han aparecido mensajes para el diputado Víctor Guerrero, quien encabeza la iniciativa en el Congreso, donde se le amenaza de muerte, además de que se han repartido carteles en varias regiones con los nombres y la información de domicilio y número telefónico de al menos tres diputados.

Las activistas exigieron un cese a este tipo de agresiones, además de que se agilice la revisión de la iniciativa de despenalizar la interrupción legal del embarazo a las 12 semanas, debido a que ya tiene más de 51 días de que fue ingresada a comisiones.