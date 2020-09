Activistas niegan que Rosario Piedra haya atendido sus demandas

amiliares de víctimas de feminicidio y desaparición forzada continúan con la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la calle de República de Cuba No. 60 en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Donde está mañana Yessenia y otras madres de mujeres víctimas de feminicidio y desaparición forzada, negaron que la presidenta del organismo garante Rosario Piedra Ibarra haya atendido sus demandas, por lo cual prendieron fuego a los carteles y acrílicos con el logo de la Comisión y además pidieron a la titular su renuncia.

"Ni un minuto nos ha atendido la titular de este organismo y por ello le pedimos que si no puede con esta labor renuncie, nosotras exigimos justicia no somos limosneras", indicó Yessica.

Además, señalaron que si la CNDH sigue sin atender las demandas de todas las familias convocarán a hacer una toma nacional en todas las sedes estatales del organismo.

Entre las acciones que han emprendido para subsistir mientras sigue toma del edificio de República de Cuba fue levantar un centro de acopio para recabar víveres, ropa, agua y útiles escolares, pues indican que están por llegar varias familias más de otras entidades.