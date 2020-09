Activistas "pintan" monumentos para denunciar violencia

Como parte de las jornadas de protesta contra las desapariciones de mujeres y feminicidios, activistas de Hidalgo hicieron "pintas virtuales" en monumentos de la entidad y difundieron las imágenes en redes sociales.

Consignas como "Nos están matando", "No estamos todas" y "No es no" fueron puestas en los Atlantes de Tula y el Reloj Monumental de Pachuca, para denunciar la violencia contra las mujeres.