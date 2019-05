Actor Diego Luna exige acabar con la indiferencia ante desaparecidos

El actor y activista Diego Luna insistió en que para que se dé un cambio de verdad en el país, la ciudadanía debe participar, y que en este caso en que se exige a las autoridades una respuesta en cuanto a los desparecidos, hay que hacer propio el dolor de los demás.

Para el impulsor de la plataforma El Día Después, que entre sus objetivos está movilizar a millones de ciudadanos que quieren hacer algo por su país y generar cambios a través de la acción, es urgente no esperar a que el dolor toque las puertas de los hogares para entender a quienes sufren esa afrenta.

Diego Luna asistió hoy a la Marcha de Madres de Personas Desaparecidas realizada del Monumento a la Madre hasta el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México.

La marcha se llevó a cabo en otros estados del país, como Puebla, Veracruz, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Morelos, Sinaloa, Baja California, Zacatecas, Querétaro, para exigir una respuesta.

En entrevista, el actor de cintas como Y tu mamá también y Rudo y Cursi, expuso que es alarmante el número de fosas clandestinas encontradas y aún más, los 40 mil desaparecidos, que hasta ahora se han contabilizado en México.

"La idea de la marcha es acabar con la indiferencia y hacer un llamado a la ciudadanía a que se sume, para que se apropie del dolor de estas madres", dijo.

Indicó que esta es la razón de ser del movimiento El Día Después, que radica en ampliar estos esfuerzos y estos reclamos, hablar de estos movimientos.

"Tenemos que hacer que estas historias lleguen a más mexicanos, porque la indiferencia es peligrosa para el país, tenemos que sensibilizar a los ciudadanos con estas tramas de terror y difundir más allá de las fronteras".

Luna abundó que se tiene que trabajar en generar la empatía y la compasión hacia las familias afectadas. "La fuerza de los ciudadanos está en la unidad, está en reclamar al mismo tiempo y que estas madres y padres no se sientan solos en su lucha de justicia".

Al preguntarle por qué la comunidad artística en su conjunto no se suma a estas marchas, Diego Luna, dijo a Notimex: "Para mí es inconcebible que no haya reacción alguna, vivo en este país y me preocupa lo que está pasando.

Con elocuencia y fuerza en sus palabras señaló: "me preocupa lo que pasa con los vecinos y mi familia, tenemos mucho que hacer los ciudadanos, porque no es normal que haya 40 mil desaparecidos, no está bien normalizar el dolor".

Subrayó que esta cifra de desaparecidos debería de ser un escándalo nacional e internacional y espera que el reclamo de justicia tenga eco en la ciudadanía.

"Creo en la justicia, porque quiero seguir viviendo en este gran país, aunque debo aceptar que los partidos políticos han sido rebasados por la impunidad y la corrupción".

El actor y productor cinematográfico afirmó que muchas cosas en su vida lo han marcado para tomar como propia la lucha de estas madres que buscan a sus familiares.

"A mí me dejó marcado lo ocurrido en 1994, con la crisis económica que sacudió a todos", indicó para después alejarse y perderse entre la multitud para respaldar a quienes sufren esta situación.