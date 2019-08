Actores exigirán la renuncia de Jesús Ochoa de la ANDA

Integrantes del grupo 300, opositor a la actual administración de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) liderada por Jesús Ochoa, acudirá el lunes a presentar una denuncia en la Comisión Internacional de Derechos Humanos.

Silvia García Durán, actriz de teatro y doblaje, señala que Ochoa ha sido abusivo con compañeras de la tercera edad y que conforman a los 300.

Aseguró que Malu Reyes e Ingrid de Praga, quienes forman parte de una comisión de vigilancia creada por el grupo opositor, han sido amenazadas y maltratadas.

"Tienen tres meses en la calle, se sientan en el café que está en la esquina de la ANDA y no ha hecho nada él para darles un espacio adentro. No han sido respetadas y han sido objeto de burlas", externa García Durán.

"Hoy vimos su ausencia y decidimos ponernos en la calle. Si no nos hace caso el gremio artístico, porque muchos están siendo ajenos, que nos haga caso México completo", expresa.

Hoy integrantes de los 300 se manifestaron con pancartas enfrente de la Asociación.

La decisión se tomó luego de que quisieron ingresar documentos y no había directivos.

"¡Ochoa ha sido un pelado!", expuso.

El actor de "El segundo aire" y "El bienamado" ganó las elecciones de la ANDA en marzo pasado. Un mes después fue acusado de golpear a un actor, algo que se aclaró a favor de él, al difundirse un video del momento.

Su administración enfrentó recientemente la salida de Cynthia Klitbo, exsecretaria de Previsión Social, quien calificó a Ochoa de apático y ausente.