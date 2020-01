Actualizan lineamientos para usuarios de trajineras en Xochimilco

La alcaldía Xochimilco emitió los lineamientos para los usuarios de las trajineras, en donde se restringe el consumo de alcohol a una botella de hasta 1 litro, de cualquier bebida alcohólica o en el caso de la cerveza tres latas o envases de 355 mililitros como máximo por persona.

"La alcaldía de Xochimilco, tiene como prioridad la preservación de la denominación de este territorio como patrimonio natural y cultural de la humanidad. La actividad turística de la región se ha convertido en un ícono emblemático local, nacional e internacional.

"Por este motivo y aunado al compromiso de salvaguardar la integridad de nuestros habitantes, visitantes y turistas, es que se consideró de vital importancia reglamentar de manera conjunta autoridades y prestadores de servicios turísticos, lineamientos que permitan ejercer la actividad turística a fin de que el visitante disfrute de una experiencia segura y placentera", indicó la demarcación en una publicación de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

¿Cuáles son las nuevas reglas?

Otras de las indicaciones es que como máxima podrán abordar la trajinera 18 personas contando como asiento, a partir de los 4 años de edad. Asimismo, no está permitido que las personas ajenas al grupo se suban a la embarcación durante el paseo por los canales.

Los usuarios deberán ubicar los chalecos salvavidas de la unidad de servicio, con el fin de prevenir cualquier accidente y deberá permanecer en su lugar, quedando estrictamente prohibido brincar y cambiarse de trajinera.

Para evitar accidentes, no se deberán sacar las manos ni pies y no se deberá permanecer de pie en la parte delantera o trasera de la trajinera.

Además queda prohibida la introducción de radios, grabadoras, bafles, plantas de energía y toda clase de reproductores de sonido a altos decibeles y no se permite amarrar trajineras en servicio en ninguna de las formas.

Para utilizar el sanitario, se deberá solicitar al remero que acerque la trajinera a algún establecimiento autorizado o a los que se encuentran en los embarcaderos y queda estrictamente prohibido tirar todo tipo de basura en los canales, chinampas. La basura deberá ser depositada en los contenedores ubicados en los embarcaderos.

En caso de que el usuario identifique a algún remero bajo los influjos del alcohol o estupefacientes, se exhorta a reportarlo al módulo de turismo para la sanción correspondiente, esto con el fin de mantener la seguridad.

Y si cualquier turista es detectado en estado etílico o inconveniente, el prestador del servicio turístico deberá suspender el viaje y regresar al embarcadero. Esta acción podrá ser llevada a cabo por el supervisor turístico o cualquier autoridad competente.