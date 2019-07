"Actuar contra el uso ilegal del outsourcing", exigen senadores

El outsourcing se debe legislar a fin de evitar que continúe su uso para pagar salarios bajos, la defraudación fiscal y la corrupción tanto en el sector privado como en el gobierno, señalaron en Parlamento Abierto en el Senado representantes del sector patronal, líderes sindicales, agrupaciones de la terciarización y especialistas en Derecho laboral y fiscal.

Con la subcontratación se dan las prácticas de empresas fantasmas, de factureros, de "lavado" de dinero, que además de defraudar al fisco, evaden al Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), defraudan a los trabajadores al incumplir con las prestaciones que creen cubiertas, explicaron.

La misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) subcontrata la realización de funciones sustantivas de la dependencia; el IMSS, envía inspectores a las empresas que contrata por honorarios, y el Senado de la República lleva a cabo tareas con empleados de terceros, por ejemplo.

La senadora Patricia Mercado Castro de Movimiento Ciudadano (MC) dijo que se prepara una reforma a la ley para regular la subcontratación, y subrayó que "el trabajo en México se ha precarizado en los últimos 30 años", en tanto que han surgido las empresas outsourcing, "en muchos casos, actúan en detrimento de los derechos laborales y del cumplimiento de las obligaciones fiscales".

El presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Napoleón Gómez Urrutia (Morena), dijo que en los últimos decenios "se propició la flexibilización en favor de los empresarios, con el objeto de conseguir la competitividad interna y externa, pero se atentó contra los derechos de los trabajadores".

Afirmó el senador Gómez Urrutia que los últimos 30 años "fueron de salarios comprimidos en que se privilegiaron algunos intereses, y se consintió el libertinaje para oprimir los derechos laborales, con la complicidad de las instituciones".

El abogado Marco Antonio del Toro expuso que con estos esquemas se lavan miles de millones de pesos, y sostuvo que el gobierno no ha querido o no ha podido atacarlos.

Durante las mesas de debate ocupadas en el outsourcing, en el Senado, se estableció que la Secretaría de Hacienda y el IMSS conocen por nombres y apellidos a quienes incurren en delitos, a partir de estos esquemas.

"Los trabajadores se ven engañados, porque hasta les dicen: 'No te preocupes, no te voy a dar IMSS, pero te pago un seguro particular, y eso lo pueden hacer los outsourcing, porque ganan no por eso, ganan por el negocio que representa el lavado de dinero, de operaciones con las facturas que es (negocio) mucho más grande".

El coordinador de la Comisión de Lavado de la Barra Mexicana de Abogados, previno que en la legislación a reformar se considere que no todas las actividades vulnerables caben en el delito de "lavado" de dinero. El especialista explicó que "tenemos defraudación fiscal, delitos de los regímenes del Seguro Social, de facturas (para mí es un acto preparatorio para una defraudación fiscal) y tememos lavado de dinero, en el cual se quiere meter todo".

Sin embargo, advirtió, "actividad vulnerable no es sinónimo de 'lavado' de dinero. Sólo hay que tener mejores controles y efectuar una política preventiva, antes que una política represiva".

El vicepresidente de la Comisión Fiscal de Coparmex, Juvenal Lobato Díaz, expresó que se deben aplicar sanciones a las empresas evasoras del pago de contribuciones.

Al efecto, propuso reformas a las leyes de los impuestos sobre la Renta y al Valor Agregado para que se especifiquen sanciones al contratista que no reporte sus contribuciones a la empresa a la que brinda servicios.