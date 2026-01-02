Acuden a la Basílica a agradecer a la Virgen

Ciudad de México.- Por las puertas de la Basílica de Guadalupe entraron creyentes para agradecerle a la Virgen María por el año que pasó, por lo bueno, lo malo y por permitirles darle la bienvenida a 2026.

A pesar del sol y a la mala calidad del aire que enmarcó el primer día de 2026, personas de todas partes de la República llegaron al Templo Mariano de rodillas, descalzas, en silla de ruedas o en bastón, con el propósito de agradecer y celebrar la llegada de un año más.

Llevaban flores, veladoras, listones de colores, cuadros y hasta cenizas de sus familiares que ya no están. De rodillas, Olga recorrió la explanada de la Basílica de Guadalupe para agradecerle a la Virgen porque su hijo, quien tiene diabetes, mejoró durante 2025, por lo que lo calificó como "un gran año".

"Vengo a agradecerle a la Virgencita por este año que termina porque mi hijo, que tiene diabetes, ha mejorado muchísimo, cada vez más, y ha sido gracias a ella que me ha hecho el milagro, por eso estoy muy agradecida".

Sobre Calzada de Guadalupe, los comerciantes iniciaron el Año Nuevo con diversos artículos para la abundancia, el amor, el dinero y la salud. "De a 50 las velitas de adviento para recibir este año", señalaban.