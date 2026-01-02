logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Fotogalería

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Acuden a la Basílica a agradecer a la Virgen

Por El Universal

Enero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Acuden a la Basílica a agradecer a la Virgen

Ciudad de México.- Por las puertas de la Basílica de Guadalupe entraron creyentes para agradecerle a la Virgen María por el año que pasó, por lo bueno, lo malo y por permitirles darle la bienvenida a 2026.

A pesar del sol y a la mala calidad del aire que enmarcó el primer día de 2026, personas de todas partes de la República llegaron al Templo Mariano de rodillas, descalzas, en silla de ruedas o en bastón, con el propósito de agradecer y celebrar la llegada de un año más.

Llevaban flores, veladoras, listones de colores, cuadros y hasta cenizas de sus familiares que ya no están. De rodillas, Olga recorrió la explanada de la Basílica de Guadalupe para agradecerle a la Virgen porque su hijo, quien tiene diabetes, mejoró durante 2025, por lo que lo calificó como "un gran año".

"Vengo a agradecerle a la Virgencita por este año que termina porque mi hijo, que tiene diabetes, ha mejorado muchísimo, cada vez más, y ha sido gracias a ella que me ha hecho el milagro, por eso estoy muy agradecida".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sobre Calzada de Guadalupe, los comerciantes iniciaron el Año Nuevo con diversos artículos para la abundancia, el amor, el dinero y la salud. "De a 50 las velitas de adviento para recibir este año", señalaban.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reportan congestionamiento vial en la México-Querétaro
Reportan congestionamiento vial en la México-Querétaro

Reportan congestionamiento vial en la México-Querétaro

SLP

El Universal

Modifican subsidio al empleo para que personas no pierdan beneficio
Modifican subsidio al empleo para que personas no pierdan beneficio

Modifican subsidio al empleo para que personas no pierdan beneficio

SLP

El Universal

Recomendaciones para evitar endeudamientos en enero
Recomendaciones para evitar endeudamientos en enero

Recomendaciones para evitar endeudamientos en enero

SLP

El Universal

Consejos para afrontar la cuesta de enero sin comprometer la estabilidad financiera

T-MEC impulsará fabricación de componentes para autos eléctricos en México
T-MEC impulsará fabricación de componentes para autos eléctricos en México

T-MEC impulsará fabricación de componentes para autos eléctricos en México

SLP

El Universal

México busca consolidarse como proveedor clave en la cadena de suministro de vehículos eléctricos