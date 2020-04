Acuerda INE avanzar en proceso electoral federal y local

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acordó avanzar en la integración de los consejos locales y distritales durante los procesos electorales federal y locales 2020-2021. Con ello se toman previsiones para que, independiente de la contingencia sanitaria y sus consecuencias, se inicien dichos procesos en la primera semana de septiembre próximo tal como lo marca la ley.

El acuerdo aprobado instruye a la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional a iniciar la verificación del cumplimiento de requisitos de las funcionarias y funcionarios que actualmente se desempeñan como vocales ejecutivos y ejecutivas, para que, en su momento, puedan ser designados como presidentes y presidentas de los Consejos Locales y Distritales durante los procesos electorales federal y locales 2020-2021. Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, explicó que de esta manera la autoridad electoral reacciona ante la contingencia sanitaria que enfrenta el país derivada de la pandemia del virus SARS-COV2 (Covid-19) y toma previsiones para que el Instituto pueda arrancar el que será el proceso electoral más grande de la historia en el país con las condiciones y las previsiones suficientes.

El arranque formal del proceso electoral, que por ley debe iniciar la primera semana de septiembre próximo, añadió, no significa de ninguna manera que el INE comience a pensar en la organización de dicha elección hasta entonces. Agregó que la organización del proceso electoral, por la complejidad que el mismo reviste, tanto en términos del diseño normativo y por la cantidad de actividades que requieren un despliegue técnico y operativo, demanda de una mayor anticipación.

"Al aprobar este acuerdo, el Consejo General desde ahora se prepara, no sólo para las etapas de normalidad ante la pandemia que vive el país, sino para que, con independencia de los tiempos difíciles que seguramente vendrán y que van a requerir una gran estatura de miras, no solamente de nuestra clase política, sino también de cada ciudadana y ciudadano para defender la democracia, en estos tiempos en los que lamentablemente la pandemia está siendo aprovechada por algunos para despertar, revivir o impulsar pulsiones autoritarias, y las elecciones se lleven a cabo puntualmente el próximo año para la renovación pacífica y democrática de los poderes", dijo.

El Consejero Ciro Murayama mencionó que se trata de que la Comisión del Servicio Profesional Electoral verifiquen la vigencia de los requisitos legales de las mujeres y hombres que se desempeñan como vocales ejecutivos locales y vocales ejecutivos distritales del INE; es decir, 332 personas que están al frente de los órganos desconcentrados que llegaron a sus puestos cumpliendo con los requisitos que la ley exige y son evaluados cada año, por lo que si alguien reprueba se retira del servicio de manera inmediata.