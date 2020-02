Acuerdan diputadas y FGR perfeccionar tipo penal del feminicidio

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y diputadas de todas las bancadas de la Cámara Baja convinieron en perfeccionar el tipo penal de feminicidio para facilitar que se judicialicen los casos y se castigue a los responsables; pese al acuerdo, la oposición demandó al funcionario ponerse los lentes de la perspectiva de género.

Con ese fin instalarán un grupo de trabajo, lo que eventualmente lleve a modificaciones en el Código Penal Federal, en el que "tenemos muy claro que el delito de feminicidio debe prevalecer", garantizó el fiscal General de la República al pedir que ya no haya "controversia interminable" sobre el asunto, puesto que no se busca eliminarlo.

Ante las legisladoras del Grupo Plural en Materia de Igualdad Sustantiva de la Cámara de Diputados, Gertz Manero reconoció que algo "está saliendo mal" en el combate al crimen organizado, y eso genera "angustia profunda".

"No tienen ustedes idea de lo que es recibir el impacto de la delincuencia organizada, del crimen, de lo que está sucediendo en el país todos los días. Produce una angustia profunda. Y en razón de eso, todo lo que nosotros vemos, que no solamente no está saliendo bien, sino que está saliendo mal, nos preocupa".

Por eso expuso a las legisladoras su interés en imponer penas más severas al feminicidio, "para que tenga agravantes que no tiene, para que tenga una reparación del daño que no tiene, para que podamos llevar esto a las legislaturas estatales".

Argumentó "aspectos técnico-jurídicos" que obstaculizan llevar los casos de feminicidio ante los jueces -tal como está redactado en el artículo 325 del código- y que estos concluyan exitosamente con sentencias condenatorias.

"Cuando un tipo penal es sumamente complicado no ayudamos a la víctima, tiene que ser un tipo penal con una objetividad tal que cuando lleguemos con los jueces no se vengan abajo los casos", dijo.

Pero diputadas de los partidos Movimiento Ciudadano (MC), PRI, Morena y PRD insistieron en que lo que falta a autoridades de persecución del delito y procuración de justicia es perspectiva de género, no un cambio de redacción.

Con esa perspectiva de género distinguirían un homicidio doloso de un feminicidio y podrían apoyar una política de prevención de la violencia contra las mujeres, expusieron.

"Ojalá -dijo al fiscal la diputada de MC, Martha Tagle- usted tenga la capacidad de ponerse esos mismos lentes que nos hemos puesto las feministas para poder ver la realidad como la vemos.

"Esos lentes se llaman perspectiva de género y nos permiten identificar que no es lo mismo un homicidio doloso que un feminicidio".

Recordó que a nivel federal es feminicidio cuando se acredita al menos una de siete características, entre ellas que está involucrado en el homicidio de una mujer un hombre cercano a la víctima, cuando hay una relación de subordinación, amenazas, privación de la libertad, abuso sexual y lesiones degradantes. Por eso "necesitamos una visión especializada, más que diseñar un tipo penal", expuso la diputada.

"Todas las que estamos aquí creemos que es un tema que tiene que ver con falta de capacitación, de infraestructura, de personal. Desaparecieron recursos para enfrentar la violencia contra las mujeres, al grado de ya no existir, por ejemplo, la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres [Fevimtra]", aseveró Tagle.

"¿Cuáles son los aspectos técnico- jurídicos para saber si más bien es un tema de diseño de política pública o el tipo penal?", cuestionó a Gertz Manero, quien no contestó.

Del lado del PRI, la diputada Dulce María Sauri Riancho coincidió con Tagle: "¿Estamos en presencia de un problema del tipo penal o un problema de políticas públicas y de aplicación? Yo me inclinaría a pensar que es la segunda cuestión".

Incluso la morenista Lorena Villavicencio advirtió que el personal de la FGR "no está debidamente capacitado, siguen pensando que las denuncias que hacemos no son relevantes.

"No me parece que sea complicado acreditar el delito de feminicidio, porque no es necesario que concurran todas las circunstancias del tipo penal, con una basta para que clasifique como feminicidio y cada una de estas conductas las estamos viendo en la realidad", dijo.

Generalizar los feminicidios como si fuesen homicidios dolosos y desparecer este tipo penal "tendría como consecuencia invisibilizar esta violencia", advirtió Patricia Baca, del PAN, al rechazar la posibilidad de una modificación que elimine la perspectiva de género.

Las perredistas Verónica Juárez Piña y Mónica Bautista demandaron también a Gertz Manero perspectiva de género y no escatimar recursos ni capacitación en la persecución de los feminicidios.

Un cambio de redacción no ayudará, señaló: "No se trata de hacer más o menos complicada la investigación de policías y ministerios públicos, sino de establecer con precisión las características del delito de feminicidio", y además debe haber personal suficientemente capacitado.