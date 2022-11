Acuerdan respaldar decreto presidencial que prohíbe glifosato

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- Tras el desencuentro de ayer al interior del grupo parlamentario, la bancada de Morena en el Senado acordó respaldar el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador promulgado el 31 de diciembre de 2020 que prohíbe el uso del glifosato para cultivos en México.

César Cravioto Romero, vocero de la bancada morenista, anunció que los diferendos quedaron superados, luego que se reunió en privado con los senadores Nancy Sánchez, Margarita Valdez, Rafael Espino, Ana Lilia Rivera y José Narro.

"No nos desviaremos de lo fundamental de la iniciativa. ¿Qué queremos en la iniciativa? Pues que se respalde el documento, el decreto que firmó el Presidente de la República y las modificaciones legales que hagamos en este Senado de la República, literalmente dijimos: no se vayan un milímetro más de lo que planteó el Presidente en el decreto ni se queden cortas un milímetro del propio decreto.

"Es muy importante este acuerdo, porque entonces ya las diferencias se disipan, ya las diferencias se hacen a un lado y, nos vamos a concretar, nos vamos a concentrar en que las reformas legislativas que se discutan y que se aprueben van a hacer exclusivamente para darle una fuerza legislativa al decreto del presidente de la República", expresó Cravioto Romero.

Informó que otro de los acuerdos fue que se consultará a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y a las secretarías de Gobernación y Economía para que las reformas que se alcancen sean en el marco de fortalecer el decreto del presidente.

Detalló que se convino también que mientras se hacen las consultas con estas instancias y otras más, los senadores de Morena no harán declaraciones para no generar alguna discrepancia.

El vocero de la fracción mayoritaria remarcó que una vez que se tengan estas consultas y el documento deje satisfechos a todos, "todo el grupo parlamentario de Morena apoyará este dictamen".