Acuerdo entre México y EU permitirá reclamar bienes de "El Chapo"

Un acuerdo firmado entre México y Estados Unidos hace más de una década permitirá que nuestro país recupere algunos de los bienes y recursos económicos que se decomisaron a Joaquín "El Chapo" Guzmán durante su proceso judicial.

Esta mañana Andrés Manuel López Obrador advirtió que pedirá al gobierno estadounidense entregar los bienes que se aseguraron al narcotraficante, entre los que se encuentran 12 mil millones de dólares que "El Chapo" deberá pagar como compensación por las miles de toneladas de drogas que traficó.

Ante este anuncio expertos en temas de seguridad explicaron que el Tratado de Cooperación entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos Sobre Asistencia Jurídica Mutua, firmado en el 2001, establece que cuando las dos naciones trabajan en conjunto durante un proceso judicial, los bienes decomisados podrán ser repartidos.

"Cuando se haya prestado una asistencia en los términos a los que se refiere el presente Acuerdo, en investigaciones, procedimientos o acciones que hayan resultado en el decomiso de bienes, objeto, instrumento o productos de delito, o bienes de un valor correspondiente, las Partes podrán compartir dichos bienes o el producto de su venta", señala el documento.

También indica que estos bienes "se destinarán a los programas de prevención de abuso a los narcóticos, a las acciones de prevención de delitos y procuración de justicia, y, si resultara procedente, para la compensación de las víctimas".

Jorge Alberto Lara, abogado y académico de la Universidad Panamericana, comentó que la repartición de bienes será antecedida por un proceso de negociación.

"Tendrá que haber un negociación con base en el esfuerzo que cada quien hizo, con base en la información que cada quien aportó, con base en el despliegue de seguridad e inteligencia que cada quien hizo. Es una negociación de buena fe, no es un procedimiento de juicio ni un pleito", expresó Jorge Lara.

En este sentido consideró que la balanza entre México y Estados Unidos es pareja, pues las autoridades de las dos naciones tuvieron un papel importante en la sentencia de "El Chapo".

"Fue una investigación de 25 años con 56 medios de prueba que fueron desahogados en las audiencias Brooklyn. Mucha información provino de las fuentes mexicanas, desde luego Estados Unidos tuvo un gran despliegue, pero no se puede pasar por alto que México también hizo grandes esfuerzos".

Contrario a esta opinión, Raúl Benítez Manaut, profesor del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se mostró menos optimista en que México pueda recuperar los bienes del narcotraficante:

"Falta ver cuántos bienes están a nombre de 'El Chapo' y si los pueden expropiar porque tú no puedes llegar y decir 'esto es de él y me lo llevo', sino que hay que demostrarlo jurídicamente, y El Chapo obviamente se organizaba como una gigantesca red de prestanombres".

Agregó que para lograr esto se debe conjuntar un trabajo de combinación judicial con investigación financiera, además de que no existe un antecedente de que en un caso de esta magnitud México y Estados Unidos se hayan repartido bienes.