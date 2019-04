Acuerdo entre México y ONU para capacitar a Guardia Nacional es alentador pero insuficiente: CNDH

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, consideró que el acuerdo entre el gobierno y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para capacitar a la Guardia Nacional en materia de derechos humanos no será suficiente para que estos dejen de ser vulnerados.

"(El acuerdo) No es suficiente. Es alentador que la oficina de la Alta Comisionada suscriba este convenio para capacitar y se van a apoyar también con nosotros, pero yo he dicho que el mejor modelo, por bueno que sea, no va a resolver la problemática (de la violación a los derechos humanos) si no se acompaña de profesionalización de los operadores del sistema de justicia penal".

Ante la noticia de que Andrés Manuel López Obrador y Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, firmaron un acuerdo para que ese organismo internacional asesore en la formación y operación en materia de derechos humanos a la Guardia Nacional, González Pérez se preguntó qué iba a ocurrir con las policías estatales.

"La formación y capacitación por sí misma no resuelve (la violación a los derechos humanos) si no se acompaña de fortalecer las fiscalías como autónomas, depurar y fortalecer a las policías estatales y municipales, además de profesionalizar a los operadores del sistema de justicia penal", dijo.

Asimismo, el ombudsperson destacó que concuerda en muchas de las propuestas del nuevo gobierno, sin embargo criticó que López Obrador haya dicho que elegirá a un mando militar para dirigir la Guardia Nacional, pues en la Constitución se estableció que ese cuerpo de seguridad debía ser de carácter civil.

"Vamos a estar atentos a cualquier exceso, y eso el Presidente de la República lo ha solicitado a la Comisión: que cualquier exceso lo denunciemos, se lo hagamos saber a las instancias que corresponden. Vamos a estar vigilantes de que se cumpla con la ley", señaló González Pérez en una entrevista realizada al finalizar un evento público en Chihuahua.