Acusa "El Bronco" a TEPJF de ser tribunal a modo de algunos partidos

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, acusó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de ser "un tribunal a modo de algunos partidos políticos", ante "rumores" de que en sesión de este miércoles desechará una demanda presentada por el Ejecutivo estatal, oponiéndose a la resolución del TEPJF de ordenar al Congreso local imponerle una sanción al mandatario estatal y al secretario general de Gobierno, Manuel González Flores.

A través de un comunicado, el gobierno estatal señaló que la inusitada sentencia incidental de la Sala Especializada del TEPJF, es combatida jurídicamente por Jaime Rodríguez, pues de manera indebida se ordena dar vista al Congreso del Estado para que imponga una sanción, siendo que esto nunca fue objeto de la decisión originalmente emitida por el citado órgano.

"Resulta tan irregular ese fallo, que va en contra de criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que ha señalado que los Congresos no son las instancias facultadas para sancionar a esa clase de funcionarios", se estableció en el comunicado.

Se agrega que son la Auditoría Superior del Estado y las Contralorías internas de las dependencias, las instancias que deberían sancionar las irregularidades señaladas por el TEPJF, "lo cual se les hizo saber a los magistrados en diversas audiencias de alegatos".

Sin embargo, se dijo, "este miércoles se encuentra prevista la sesión en la que la Sala Superior del TEPJF conocerá de la demanda formulada por el gobernador, la cual fue presentada en tiempo y forma, y existen fuertes rumores acerca de que será desechada".

Expuso el gobierno estatal que "de esta forma, lo que busca esta Sala Superior es evitar entrar en contradicciones con la Suprema Corte, y mantener así, sus criterios sobre la interpretación del superior jerárquico, creando una salida que les permita mantener sus criterios que rompen con la división de poderes, confirmando con ello, que es un Tribunal a modo de algunos partidos políticos".

Asimismo, se asentó, "estamos en total desacuerdo con la Sala Superior, porque en lugar de entrar al fondo del asunto pretenden defender criterios que ya no son sostenibles frente a las decisiones de interpretación constitucional de la Suprema Corte, desechando los recursos que promovimos en tiempo y forma".

Finalmente el gobernador Jaime Rodríguez mencionó, "esta Sala Superior se está equivocando nuevamente al no entrar al fondo del asunto, prefiriendo perder su autonomía e independencia al ser un tribunal a modo".