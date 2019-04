Acusa López Obrador a gasolineros de quedarse con parte de estímulos fiscales

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a empresas concesionarias que tienen estaciones de gasolina de aumentar sus márgenes de utilidad porque se quedan con parte de los estímulos fiscales.

Ante esto, advirtió que evidenciará a los concesionarios que vendan más caros los combustibles, incluso no descartó que el propio gobierno federal instale estaciones de gasolina para que haya mayor competencia y que se den precios justos.

"Dedicaremos un minuto cada semana para poner en pantalla cuáles fueron las estaciones donde se vendió más cara y cuáles donde se vendió más barato el combustible. Sí así logramos que haya precios justos que no haya abusos, hasta ahí nos quedamos. Si no se entiende, si no funciona este mecanismo para lograr que no haya aumentos, entonces pensaríamos en crear nosotros un grupo de estaciones de venta en el país, no muchas, las suficientes como para que en esas estaciones se vendan a precios justos", advirtió.

En conferencia de prensa señaló a los concesionarios de aumentar los precios y ante eso hizo un llamado a los empresarios distribuidores de combustible a que no abusen y que actúen con honestidad.

"Le estamos dando un seguimiento a este tema y estamos haciendo un esfuerzo para que no aumenten los precios de los combustibles. No habrá gasolinazos en este año como sucedía anteriormente.

"Hago un llamado a los concesionarios para que revisen el margen de utilidad y que no piensen que no están observando el manejo de los precios al consumidor", expresó.