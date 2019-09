Acusa oposición que CNTE "dictó" contenido de leyes educativas secundarias

Los coordinadores parlamentarios de la oposición en la Cámara de Diputados, conformada por PAN, PRI, MC Y PRD, acusaron que el contenido de los proyectos de dictamen de las leyes educativas, que se discutirán este miércoles, es inconstitucional y que fue dictado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

En contraste, el coordinador de Morena, Mario Delgado Carrillo, defendió el pase automático de los egresados de las escuelas normales a las plazas docentes, y afirmó que las leyes se van a dictaminar hoy para poder ser discutidas en el pleno en la sesión de mañana.

"Vamos apoyar los acuerdos del presidente, traduciéndolo en las leyes porque somos el mismo proyecto, porque somos integrantes del movimiento que nos trajo a la Cámara y que llevó a Andrés Manuel (López Obrador) a la Presidencia [...] Pónganle como quieran, pero no es cuota", refutó.

El coordinador del PRI, René Juárez Cisneros, aseguró que el contenido de las leyes secundarias "se está dictando" desde los líderes de la CNTE. "Tan se está dictando afuera que hoy estamos sitiados", declaró en conferencia.

"Hay una presión potente, sistemática, fuerte, de la Coordinadora y quererlo ocultar es imposible, puesto que, cuando hicimos el trabajo legislativo para aprobar la reforma constitucional, estos temas que están aquí brillaron por su ausencia.

"La realidad es que tenemos la presión de un grupo que están dictando cómo quieren las leyes secundarias a su antojo. [...] Y si mañana hay dictamen se aprobará lo que diga la Coordinadora, no se necesita ser brujo hechicero para darse cuenta de lo que viene", declaró.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo Padilla, aseguró que los agregados que permiten a la CNTE participar en la asignación de plazas docentes y el pase automático de los normalistas a una plaza "es anticonstitucional", pues la reforma de mayo indica que "todas las plazas tendrán que ser asignadas de manera equitativa".

"No todos los que estudian una carrera tienen las habilidades y las capacidades, ni las van a desarrollar, para poderlo hacer, ponerle el pase automático a las leyes secundarias, es ponerle un elementos ajenos a la educación de las niñas y niños", dijo.

Juan Carlos Romero Hicks, líder de la bancada del PAN, criticó a la CNTE por intervenir en la legislación secundaria "sin llevar propuestas concretas" y dijo que, si en la reunión que sostendrán este mediodía con el líder de la Sección 22, Eloy López, entregan una propuesta, ésta sería "la primera vez".

"Será la primera vez que viene la Coordinadora a entregar propuestas, yo los esperé seis años en el Senado y nunca llegaron con un párrafo de propuestas [vamos a analizarlas, pero] si no pasan el filtro de la Constitución, estamos entregando la Constitución a prebendas", advirtió.