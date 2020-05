Acusa Polevnsky campaña sucia en su contra desde Morena

La secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, acusó que desde la dirigencia nacional de Morena, existe una campaña sucia en contra. Ello por la compra de inmuebles que hizo cuando durante su gestión como dirigente nacional del partido y que ahora, la nueva presidencia nacional que encabeza Alfonso Ramírez Cuéllar, revisa a detalle para saber si las cosas se hicieron bien.

"No hay razón para no comprar los inmuebles, hay recursos para ello y cualquier duda se puede aclarar", dijo Polevnsky en entrevista.

La secretaria general fue citada para presentarse a un encuentro ayer con el dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, en donde se trataría el tema de la compra de inmuebles que se hizo durante la gestión Polevnsky.

Yeidckol Polevnsky no asistió al encuentro porque acata el "Quédate en Casa".

"Me dijeron que me enviarían una carta solicitándome información, pero el sábado (pasado) me citaron a una reunión. Yo sigo las instrucciones de la Secretaría de Salud porque yo soy vulnerable, yo no hago reuniones que no sean por Zoom. Pedí que se posponga (la reunión) y que me den información sobre lo que se quiere, pero sobretodo que se haga con premura", mencionó.

Polevnsky mencionó que en marzo pasado hizo la entrega-recepción de la dirigencia nacional y la nueva presidencia tendría un mes para cuestionar todo lo que se relacionara con la compra de inmuebles.

Señaló que a su entender, ya hubo reunión con notario e incluso con el empresario que vendió el inmueble ubicado en la calle de Hamburgo, en la Ciudad de México.

Consideró que el querer desistir en la compra de inmuebles, responde solamente a un capricho y a quienes se daña es a los comités estatales, principalmente, porque son quienes necesitan los inmuebles.

"Algo que yo he pedido es que se haga una auditoría y hasta ahorita no se ha logrado que se haga la auditoría para evitar estar con interpretaciones. Es lo que hace falta, la auditoría, porque de otra forma estamos nada más con el rumor y el rumor", mencionó.

La secretaria general de Morena subrayó que en el partido no deben prevalecer las peleas. Consideró que se ha generado una pelea en contra de ella a través de una campaña sucia.

El actual Comité Ejecutivo Nacional que encabeza Alfonso Ramírez Cuéllar, lleva a cabo una revisión de lo que fue la gestión de Yeidckol Polevnsky como dirigente nacional de Morena entre 2017 y 2020.

El punto más cuestionado es el de la compra de inmuebles que se hizo en la Ciudad de México y en las entidades federativas.

"Yo estoy abierta al diálogo, a favor de la rendición de cuentas (...) pido que se haga una auditoría porque hasta el momento no se ha hecho, yo quiero que se transparente todo, no hay necesidad de hacer estas cosas, hasta parece que fuéramos enemigos", indicó.

Yeidckol indicó que pretende levantar un acta al interior del partido, para quien resulte responsable de estar ensuciando su nombre, al filtrar información sobre un supuesto desvío de recursos que se hiciera en su gestión al frente de la dirigencia nacional del partido.

"Nadie me puede acusar de corrupción, los inmuebles se compraron a los mejores precios, incluso que hoy con la devaluación, son mucho mayores", advirtió.