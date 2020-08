Acusa Ramírez Cuéllar que magistrados electorales han sido sobornados

El dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, acusó que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), han sido sobornados y presionados para "pisotear" los estatutos del partido.

La presión y el soborno, sugirió, han sido de mismos militantes de Morena que buscan llegar a la dirigencia nacional del partido.

En conferencia de prensa, Ramírez Cuéllar llamó a los magistrados del Tribunal Electoral a tener cordura y actuar conforme a la ley.

Y es que este jueves la Sala Superior del Tribunal Electoral sesionará y uno de sus proyectos será emitir sentencia sobre el futuro inmediato del proceder para elegir a la dirigencia nacional de Morena, acción que se ha retrasado por la pandemia del Covid-19.

Ramírez Cuéllar detalló que el proyecto de sentencia es una intervención burda a la vida interna del partido. El proyecto contempla mandarse al partido que realice una encuesta abierta para elegir a su dirigencia. El sondeo tendría que ser telefónico y organizado por el INE; además, el proyecto contempla también quitar el requisito de que quienes aspiren a ser dirigentes de Morena, deben ser consejero la del partido.

"Se puede dar un despojo partidario, el contenido del proyecto es una intervención burda, alevosa que perjudicaría a la institucionalidad del país y perjudicaría a uno de los instrumentos de la 4T", acusó Ramírez Cuéllar.

Llamó a la militancia a defender el partido tal cual se ha hecho ya antes. No expuso, en su caso, qué acciones se realizarían para defender al instituto político.

Acusó a senadores, diputados, empresarios y funcionarios de gobierno, de estar involucrados en la decisión que deberá tomar el Tribunal Electoral.

Señaló de manera directa al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, de intervenir en los asuntos internos de Morena.

"Quiero llamar a la responsabilidad a senadores, diputados, funcionarios que todavía son subsecretarios, quiero llamarlos a que dejen de presionar y sobornar a esos jueces.

"La militancia no tiene por qué aguantar eso. Ahora se quiere reeditar un ortegazo en Morena", puntualizó.

Ramírez Cuéllar defendió que al interior de Morena se han cumplido las resoluciones del Tribunal Electoral y si hasta hoy no se ha llevado a cabo la elección de dirigencia, es por mandato de la autoridad sanitaria del país, que impide reuniones masivas.



"Llamamos a la mesura a los 7 magistrados del Tribunal Electoral, que respeten la vida interna y la ley de Morena. No pisoteen nuestros estatutos, llamamos a los legisladores a no ser cómplices ni promotores de esto, queremos demandar mesura", expuso.

Añadió que en su caso, no se va a hacer cómplice de la violación estatutaria y acatará la resolución que dicte el Tribunal.