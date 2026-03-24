Acusa Sesma que Congreso ha sido ignorado para la Copa del Mundo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- "El

, es de la Ciudad", aseguró el presidente de la Mesa Directiva,

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, al denunciar que el Congreso local ha sido ignorado en sus solicitudes para ser tomado en cuenta y obtener información sobre los preparativos y acciones que se impulsan de cara a la justa mundialista que arranca en junio.Precisó que la semana pasada pidió a losy de Seguridad Ciudadana una reunión para conocer, de primera mano, cuál es el proyecto que tiene la administración local, en sus respectivas áreas, rumbo al Mundial, pero hasta ahora han sido ignorados.Además, dijo, laa reuniones con autoridades locales para tratar este tema., la verdad, sino quieren incluirnos no hay empacho, nada más hay que tener información. Aquí no es de querer, aquí hay, hay una Comisión Especial, hay un proceso legislativo y hay que hablarnos con seriedad, y hay que hablarnos con respeto a los diferentes poderes, y hay que hablarnos con respeto a la diferencia de opiniones", dijo.En este sentido, precisó que como bancada delno han tenido comunicación con el gobierno central desde hace. "A lo mejor somos non gratos o no nos ven con la capacidad para poder abonar".comentó que siempre va a estar al lado de, discernir, construir y respetar el derecho que todos tienen a hablar, "sino comulgamos con ideas no pasa nada,, pero no nos han dejado ni hablar".Subrayó que seguirán apoyando a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y recalcó queninguna de sus propuestas, "sin embargo eldeja mucho que desear de todos nosotros".