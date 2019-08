Acusación contra Rosario Robles, por desvío de más de 5 mil millones de pesos: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Rosario Robles Berlanga, de ejercicio indebido del servicio público al omitir informar sobre supuestos desvíos de recursos por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos.

Los fiscales indicaron que durante su gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles tuvo conocimiento de manera verbal y por escrito de la celebración de 27 convenios irregulares con entes públicos de otras entidades federativas.

Indicó que a pesar de ello, no informó al ex presidente Enrique Peña Nieto de dichas irregularidades, como era su obligación.

Por esto, la FGR consideró que Rosario Robles incurrió de manera dolosa y reiterada en omisiones y con el carácter de autora directa del delito de ejercicio indebido del servicio público.

La defensa de Robles solicitó a los fiscales diversas aclaraciones sobre la imputación formulada por lo que el juez decretó dos horas de receso para que la FGR esté en posibilidad de responder.

Hasta ahora, Rosario Robles no ha hecho uso de la palabra.

"VINE A DAR LA CARA"

Como lo había anunciado, a las 10:00 horas de este jueves la extitular de Sedesol, Rosario Robles Berlanga arribó al Reclusorio Sur para presentarse a la audiencia donde la Fiscalía General de la República (FGR) prevé formular imputación en su contra por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público.

Se amparó por difusión de auditorías

Rosario Robles Berlanga interpuso un amparo contra la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por la difusión de los resultados de las auditorías practicadas a la Sedatu y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en los periodos que fue titular de esas dependencias.

De acuerdo con el expediente 646/2019, del Juzgado 10 de Amparo en Materia Penal, la extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial (Sedatu) reclamó que la ASF violó sus derechos fundamentales que garantiza la Constitución mexicana en los Artículos 1, 14, 16, 17 , 20, 103 y 107.

Advirtió que los resultados de esas auditorías tienen inexactitudes que afectan su defensa frente al citatorio que se le hizo al ser imputada del delito de ejercicio indebido del servicio público por el caso de la llamada "Estafa Maestra".

El juez federal Patricio Leopoldo Vargas Alarcón admitió a trámite la demanda interpuesta por la exfuncionaria.

La víspera, el titular de ese juzgado le negó la suspensión provisional contra una orden de aprehensión por el caso señalado.

La defensa de la exfuncionaria solicitó que se reserve el nombre de su cliente en todos los acuerdos que el juzgado emita, vía estrados, toda vez que su difusión podría dañar el principio de presunción de inocencia de su cliente.



Robles llegó acompañada de su equipo de abogados, encabezado por Julio Hernández Barros, y de su hija, Mariana Moguel.

La ex titular de la Sedesol fue recibida por sus hermanas, quienes la abrazaron y manifestaron su apoyo incondicional, y más de una veintena de medios de comunicación.

"Aquí estoy, vengo a dar la cara, como la he dado siempre y muy tranquila", dijo al arribar al centro de justicia penal federal.

Los familiares de Robles Berlanga llegaron al Reclusorio Sur desde las primeras horas de este jueves a espera de la llegada de la ex funcionaria y el inicio de la diligencia que está programada en la Sala 1 del Centro de Justicia Penal Federal a las 11:00 horas.

¿QUIÉN ES ROSARIO ROBLES?

María del Rosario Robles Berlanga es una economista y política mexicana.

Estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana.

Fue miembro fundador del PRD y fue designada como Secretaria de Gobierno del Distrito Federal en 1997 por el recién electo Jefe de Gobierno Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

En septiembre de 1998 fue elegida por la Asamblea Legislativa del DF para sustituir al Ingeniero y entonces Jefe de Gobierno Cuauhtémoc Cárdenas, quien renunció al cargo para iniciar su campaña presidencial del 2000, en donde sería derrotado.

Rosario Robles fue presentada el 4 de septiembre de 2012 como parte del Gabinete de Transición de Enrique Peña Nieto, en donde ocupó el cargo de secretaria de Desarrollo Social (Sedesol).

¿DE QUÉ VA LA ESTAFA MAESTRA?

"La Estafa Maestra" es una investigación periodística que en septiembre de 2017 reveló un escándaloso desvío de recursos durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

En dicha investigación, publicada por Animal político en colaboración con la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, se reveló una red estratégica de desvío de recursos públicos que involucraba al menos a 11 dependencias como las secretarías de Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes, el Banco Nacional de Obras, Petróleos Mexicanos e incluso a ocho universidades públicas y más de 50 servidores públicos de distintos niveles de gobierno, en el desvío de millones de pesos.

El modus operandi empleado en esta estafa consistió en la asignación de contratos de forma irregular para la realización de servicios. Once dependencias del Gobierno Federal recurrieron a ocho Universidades públicas para hacer contrataciones por supuestos servicios, mismos que la ASF comprobó, por medio de auditorías, que no se cumplieron.

Las instituciones educativas subcontrataron 186 empresas de las cuales 128 eran ilegales o "fantasma". Estas empresas carecían de infraestructura y capital para cumplir con algún tipo de servicio.

El descubrimiento de este caso tuvo su origen en el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las cuentas públicas del gobierno federal en 2013 y 2014.

La ASF, órgano del Congreso de la Unión responsable de vigilar el uso del presupuesto federal, aportó datos sobre un sistema conformado por 128 empresas fantasma por medio de las que el gobierno federal, encabezado en ese entonces por Peña nieto, desvió más de 3 mil millones de pesos.

Por medio de 73 convenios (subcontrataciones) 11 dependencias entregaron más de 7 mil millones de pesos. Las 128 empresas fantasma, identificadas en la investigación periodística, recibieron más de 3 mil millones de pesos de recursos públicos de los cuales se desconoce en qué fueron empleados o dónde fueron a parar.

Y la noche de este lunes 29 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez del Reclusorio Sur una audiencia para imputar a Rosario Robles, ex titular de la Sedesol en el sexenio pasado, por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Dicha acusación, por la que la FGR busca que Robles sea vinculada a proceso, derivó justamente del caso de la llamada "Estafa Maestra".